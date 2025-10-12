Cantor Tiago Iorc é internado às pressas com fortes dores

O cantor Tiago Iorc foi internado às pressas com crise de hérnia de disco na cervical. A informação foi publicada nas redes sociais do cantor, neste domingo (12/10).

No texto, Tiago tranquilizou os fãs e explicou o motivo que o levou ao hospital:

“Tive que ser internado às pressas por conta de uma crise de hérnia de disco na cervical, causada por má postura ao longo dos anos… Por ser alto, por tocar violão, ficar muito tempo no celular (nosso mal contemporâneo)… Basicamente, por eu ficar com a cabeça baixa e o pescoço curvado por muito tempo”.

Tiago Iorc surpreende ao revelar internação: "Uma hora a conta chega"

Tiago Iorc fez selfie com um bico para as redes sociais

Tiago Iorc mostrou os exames que fez na unidade de saúde

Na publicação, o cantor também deu detalhes do problema.

“De forma bem simplificada, entre cada uma de nossas vértebras existem discos que funcionam como ‘amortecedores’. Esse amortecimento é o que tira o atrito direto de uma vértebra com a outra. Diferentes causas podem causar com que esses discos sejam esmagados pelas vértebras e isso faz com que elas causem um herniamento, uma protrusão. Esse volume extra acaba invadindo o espaço de nervos que passam e se ramificam a partir da coluna, e é esse esmagamento que causa dor, além de outros sintomas”, expôs Tiago.

Ele revelou, ainda, que esta não é a primeira vez que enfrenta o problema de saúde. O mesmo já tinha ocorrido há quatro anos. “Tive uma crise parecida há uns quatro anos e foi até me sugerido cirurgia, mas felizmente consegui contornar com tratamentos menos invasivos como osteopatia, fisioterapia, pilates.”

Por fim, o artista fez um alerta aos fãs. “Com o tempo, fui me desleixando desses cuidados e caí na armadilha de achar que, por eu não estar sentindo dor, estava tudo bem. Mas esses erros posturais são acumulativos, e uma hora a conta chega. E chegou ontem, sem dó”, disse.

Iorc descreveu que a “dor é muito desconcertante”, a ponto de não encontrar posição adequada para dormir e fazer outras atividades do dia a dia.

“Os médicos sugeriram fazer um procedimento de bloqueio do processo inflamatório com injeções nas áreas afetadas da coluna. Vou fazer o procedimento já já. Mandem boas energias. A mensagem principal que quero deixar para vocês é: cuidem do corpinho, cuidem da alimentação”, finalizou.