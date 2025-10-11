Cantora Iza revela conexão “paranormal” com sua cadela. Entenda

Iza é uma verdadeira amante dos animais, e quando o assunto são seus cachorros, a emoção transborda. Aos 35 anos, a cantora conta que desde muito pequena tem uma conexão única com os cães, algo que se intensificou após uma experiência que mudou sua vida.

A cantora contou em entrevista a revista Quem, que aos dois anos, ela sofreu uma queda do segundo andar de sua casa, mas foi salva por Taurus, um fila-brasileiro que estava no local e a amparou durante a queda, fraturando a pata para protegê-la. Uma marca profunda ficou, não apenas na sua testa, mas também no seu coração, criando um vínculo eterno com os cães.

Atualmente, Iza tem cinco cachorros adotados e revela que um deles, Amora, tem uma “conexão paranormal” com ela, sendo capaz de prever momentos delicados de sua saúde. “Ela sente antes mesmo de eu perceber. Se ela está inquieta, é porque algo vai acontecer”, revela.

A artista também compartilha que, durante a gravidez de sua filha Nala, enfrentou momentos difíceis, mas sempre encontrou conforto nos seus pets, como o border collie Arroz, que a acompanhou com amor incondicional, especialmente em um período de separação.

O amor pelos cães também inspirou IZA a criar a música “Doce Feito Caramelo”, tema do filme da Netflix Caramelo, que conta a história de um chef e sua relação com um vira-lata, símbolo do Brasil. “Compor essa música foi muito especial. Tive que capturar o amor incondicional dos cães e a adoção, algo que sempre vivi com meus pets”, revela Iza, que se diz privilegiada por poder fazer parte deste projeto. Assista ao vídeo.

Quando questionada sobre sua identificação com a história do filme, Iza é direta: “Tem muito de mim e dos meus cachorros. Eles realmente têm uma conexão mágica com a gente, conseguem perceber quando algo não está bem.”

A relação de Nala com os cachorros também é um reflexo do amor da mãe pelos animais. “Ela ama os cães, especialmente os dogues alemães da minha mãe. A primeira palavra dela foi ‘ela’, apontando para a Estela, a cachorrinha da família”, conta, com um sorriso no rosto.

Iza ainda brinca sobre aumentar a família: “Humano, por enquanto, vamos dar uma pausa. Mas mais um cachorro? Claro, adoraria!” E, com tanto amor ao redor, ela finaliza: “Adotar um cachorro é como adoçar a vida, é ‘Doce Feito Caramelo’”.