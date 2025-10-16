Cantora Simone vive casamento discreto há oito anos; saiba com quem

A cantora Simone, de 75 anos, surpreendeu o público ao revelar que está casada há oito anos com uma mulher que era sua melhor amiga. Conhecida por manter a vida pessoal longe dos holofotes, a artista contou que a amizade entre as duas evoluiu de forma natural até se transformar em amor.
“Sou casada há oito anos. A paixão foi crescendo, porque eu a conhecia há muitos anos. Era confidente, contava tudo para ela. Ela também me contava tudo da vida dela. E aí, de repente, foi acontecendo uma coisa bonita, linda, entre a gente. Já existia uma amizade”, disse em entrevista ao programa Adoráveis Conselheiras. “Eu adoro, adoro estar apaixonada.”
Cantora Simone
Cantora Simone
Reprodução/Instagram Simone2 de 4
Adriana Jorge, apontada como esposa de Simone
Reprodução/Facebook Adriana Jorge3 de 4
Cantora Simone
Reprodução/Instagram Simone4 de 4
Adriana Jorge, apontada como esposa de Simone
Reprodução/Facebook Adriana Jorge
Embora Simone não tenha revelado o nome da esposa, o Extra afirma que se trata da arquiteta Adriana Jorge, de 57 anos. Discretas, elas mantêm o relacionamento longe das redes sociais. Adriana, que tem perfil privado, costuma acompanhar a cantora nas apresentações e participa da produção dos shows.