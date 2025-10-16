Cantora Simone vive casamento discreto há oito anos; saiba com quem

16/10/2025
A cantora Simone, de 75 anos, surpreendeu o público ao revelar que está casada há oito anos com uma mulher que era sua melhor amiga. Conhecida por manter a vida pessoal longe dos holofotes, a artista contou que a amizade entre as duas evoluiu de forma natural até se transformar em amor.

“Sou casada há oito anos. A paixão foi crescendo, porque eu a conhecia há muitos anos. Era confidente, contava tudo para ela. Ela também me contava tudo da vida dela. E aí, de repente, foi acontecendo uma coisa bonita, linda, entre a gente. Já existia uma amizade”, disse em entrevista ao programa Adoráveis Conselheiras. “Eu adoro, adoro estar apaixonada.”

Cantora Simone

Adriana Jorge, apontada como esposa de Simone

Cantora Simone

Adriana Jorge, apontada como esposa de Simone

Embora Simone não tenha revelado o nome da esposa, o Extra afirma que se trata da arquiteta Adriana Jorge, de 57 anos. Discretas, elas mantêm o relacionamento longe das redes sociais. Adriana, que tem perfil privado, costuma acompanhar a cantora nas apresentações e participa da produção dos shows.

