Cantou com ícones mundiais: conheça o marco internacional de Fagner

No dia 24 de outubro, Brasília será palco da magnitude de Raimundo Fagner, um artista que não apenas marcou a Música Popular Brasileira, mas também cruzou fronteiras, consolidando-se como um dos nomes mais influentes da música latino-americana. A apresentação no Festival Estilo Brasil, no Ulysses Centro de Convenções, promete resgatar essa fase de internacionalização que definiu a carreira dele.

O ápice dessa expansão internacional é o álbum “Traduzir-se”, lançado em 1981 e gravado na Espanha. O disco, favorito do próprio cantor, transcendeu barreiras linguísticas e culturais, sendo lançado em toda a Europa e América Latina.

O sucesso comercial foi imediato e surpreendente: mesmo sem ter um espanhol perfeito na época, o álbum vendeu mais de 250 mil cópias.

A força residia não apenas nas melodias, mas nas parcerias grandiosas, que incluíram participações de peso como a cantora argentina Mercedes Sosa, e os espanhóis Joan Manuel Serrat, Camarón de la Isla e Manzanita.

“Traduzir-se” é um trabalho que conecta a MPB à alta literatura. A faixa-título, que musicou a poesia densa de Ferreira Gullar, simboliza a maleabilidade da personalidade musical de Fagner e a tradução de diversas culturas que permeiam a formação.

A poesia musicada foi tão impactante que a canção chegou a ser tema de vestibular.

Outro clássico imortalizado nesse álbum é “Fanatismo”, que se baseia em um poema da poeta portuguesa Florbela Espanca, reforçando a ponte que Fagner construiu entre o Brasil e a cultura ibérica.

O disco é avaliado como poético e de total significância para a MPB.

Em Brasília, o público terá a chance de reviver a magnitude desse trabalho, que será resgatado no repertório ao lado de outros momentos cruciais da trajetória de Fagner.

O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Caetano Veloso

11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital