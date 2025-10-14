Cantou com ícones mundiais: conheça o marco internacional de Fagner

No dia 24 de outubro, Brasília será palco da magnitude de Raimundo Fagner, um artista que não apenas marcou a Música Popular Brasileira, mas também cruzou fronteiras, consolidando-se como um dos nomes mais influentes da música latino-americana. A apresentação no Festival Estilo Brasil, no Ulysses Centro de Convenções, promete resgatar essa fase de internacionalização que definiu a carreira dele.
O ápice dessa expansão internacional é o álbum “Traduzir-se”, lançado em 1981 e gravado na Espanha. O disco, favorito do próprio cantor, transcendeu barreiras linguísticas e culturais, sendo lançado em toda a Europa e América Latina.
O sucesso comercial foi imediato e surpreendente: mesmo sem ter um espanhol perfeito na época, o álbum vendeu mais de 250 mil cópias.
A força residia não apenas nas melodias, mas nas parcerias grandiosas, que incluíram participações de peso como a cantora argentina Mercedes Sosa, e os espanhóis Joan Manuel Serrat, Camarón de la Isla e Manzanita.
“Traduzir-se” é um trabalho que conecta a MPB à alta literatura. A faixa-título, que musicou a poesia densa de Ferreira Gullar, simboliza a maleabilidade da personalidade musical de Fagner e a tradução de diversas culturas que permeiam a formação.
A poesia musicada foi tão impactante que a canção chegou a ser tema de vestibular.
Outro clássico imortalizado nesse álbum é “Fanatismo”, que se baseia em um poema da poeta portuguesa Florbela Espanca, reforçando a ponte que Fagner construiu entre o Brasil e a cultura ibérica.
O disco é avaliado como poético e de total significância para a MPB.
Em Brasília, o público terá a chance de reviver a magnitude desse trabalho, que será resgatado no repertório ao lado de outros momentos cruciais da trajetória de Fagner.
O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.
Programação:
Fagner
24 de outubro
Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro
Martinho da Vila
31 de outubro
Tim Bernardes
8 de novembro
Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro
Caetano Veloso
11 de dezembro
Festival Estilo Brasil
Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital