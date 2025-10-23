23/10/2025
Cão falecido de Hamilton ganha homenagem no GP do México. Confira

O GP do México de Fórmula 1 prestou, nesta quinta-feira (24/10), uma homenagem a Roscoe, cachorro de Lewis Hamilton que morreu no fim de setembro. O tributo foi incorporado à decoração do autódromo, inspirada no “Día de los Muertos”, uma das tradições mais marcantes da cultura mexicana.

Celebrado em 2 de novembro, o Dia dos Mortos transforma as ruas e altares do México em um mar de cores, flores e velas para celebrar a memória de quem já partiu. No circuito Hermanos Rodríguez, uma pequena escultura cinza de Roscoe foi colocada entre flores, comidas e caveiras típicas da data.

Veja a homenagem:

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Mexico Grand Prix (@mexicogp)

Roscoe era um buldogue inglês e se tornou uma figura querida no paddock da Fórmula 1. Frequentava corridas, posava em fotos com o dono e tinha um perfil nas redes sociais com mais de um milhão de seguidores. Hamilton via nele uma companhia constante e o definia como “seu melhor amigo”.

2 imagensRoscoe Hamilton, bulldog cachorro do piloto Lewis HamiltonFechar modal.1 de 2

Lewis Hamilton levava Roscoe às corridas

Instagram/Reprodução2 de 2

Roscoe Hamilton, bulldog cachorro do piloto Lewis Hamilton

Reprodução/Instagram

A morte de Roscoe, anunciada em 29 de setembro, ocorreu após uma parada cardíaca causada por pneumonia. O piloto britânico revelou que o animal chegou a entrar em coma, mas não resistiu.

