Cão policial doa sangue para salvar cadela atropelada no Paraná

Um cão policial da 3ª Companhia do Batalhão de Policia Militar Rodoviária (BPRv) do Paraná protagonizou um ato de solidariedade. O K9 Átila doou, nessa sexta-feira (3/10), sangue para salvar uma cadela gestante que tinha sido atropelada.

A doação ocorreu em Cascavel em um laboratório do Centro Universitário da Fundação Assis Gurgacz (FAG). Após a transfusão, a cadela ficou estável.

O K9 Átila tem sete anos e é um pastor belga malinois. O cão policial atua em operações para detecção de entorpecentes, de armas de fogo e munição.

Doação de sangue entre animais

Pouco conhecida, a doação de sangue para cães e gatos pode salvar a vida de vários animais domésticos. O doador deve passar por uma bateira de exames para constatar o estado de saúde.

Estão entre alguns dos requisitos:

não ter recebido transfusão recente;

ter idade entre 1 e 7 anos;

índice corporal normal (cães a partir de 25 kg e gatos a partir 4,5 kg);

vacinação e vermifugação em dia;

ausência de histórico de convulsões e problemas cardíacos.

Os tutores interessados em participar das doações podem consultar quais são os procedimentos necessários junto ao um banco de sangue animal, os hemocentros.