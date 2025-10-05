05/10/2025
Cão policial doa sangue para salvar cadela atropelada no Paraná

Um cão policial da 3ª Companhia do Batalhão de Policia Militar Rodoviária (BPRv) do Paraná protagonizou um ato de solidariedade. O K9 Átila doou, nessa sexta-feira (3/10), sangue para salvar uma cadela gestante que tinha sido atropelada.

A doação ocorreu em Cascavel em um laboratório do Centro Universitário da Fundação Assis Gurgacz (FAG). Após a transfusão, a cadela ficou estável.

O K9 Átila tem sete anos e é um pastor belga malinois. O cão policial atua em operações para detecção de entorpecentes, de armas de fogo e munição.

Doação de sangue entre animais

Pouco conhecida, a doação de sangue para cães e gatos pode salvar a vida de vários animais domésticos. O doador deve passar por uma bateira de exames para constatar o estado de saúde.

Estão entre alguns dos requisitos:

  • não ter recebido transfusão recente;
  • ter idade entre 1 e 7 anos;
  • índice corporal normal (cães a partir de 25 kg e gatos a partir 4,5 kg);
  • vacinação e vermifugação em dia;
  • ausência de histórico de convulsões e problemas cardíacos.

Os tutores interessados em participar das doações podem consultar quais são os procedimentos necessários junto ao um banco de sangue animal, os hemocentros.

