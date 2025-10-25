25/10/2025
Cão policial é submetido à eutanásia após câncer e despedida emociona

O cachorro policial Athos, que trabalhou com a Polícia Militar, em Cascavel, no Paraná, precisou ser submetido à eutanásia na terça-feira (21/10) após ser diagnosticado com um câncer agressivo. Um vídeo em homenagem ao pet viralizou e emocionou a web.

No perfil oficial da Polícia Militar de Cascavel no Instagram, os “colegas de equipe” se despedem do animal. “O 5º Comando Regional de Polícia Militar presta sua última continência ao Cão de Faro Athos.”

“Durante sua trajetória, demonstrou coragem, obediência e instinto exemplar nas ações com as equipes do Choque do 6º Batalhão, sendo peça fundamental em diversas apreensões e operações na cidade de Cascavel e região”, escreveram.

“O 5º Comando Regional de Polícia Militar presta sua última continência ao Cão de Faro Athos”, escreveram

O animal sofria de displasia coxofemoral, uma condição que afeta a articulação do quadril. Inicialmente, os veterinários cogitaram uma cirurgia para aliviar a dor, com um bloqueio do estímulo nervoso. No entanto, exames cardiológicos revelaram um câncer em metástase por diversos órgãos.

“Após sua merecida aposentadoria, Athos foi acolhido com amor e dedicação pela soldado Renata, que assumiu com carinho o papel de tutora e companheira durante seus oito anos de reserva”, acrescentaram na publicação.

Os policiais ainda escreveram: “Hoje, com profunda tristeza, nos despedimos desse guerreiro de quatro patas que, devido a uma grave enfermidade, precisou ser submetido à eutanásia, decisão tomada pelos veterinários em respeito ao seu bem-estar.”

O 5º Comando Regional também agradeceu à soldado Renata “por todo o cuidado, amor e compromisso dedicados ao Athos. Ele certamente teve a melhor tutora que poderia ter em sua reserva. Descanse em paz, Athos. Nossa eterna continência a você, bravo cão policial”, finalizaram na postagem.

 

