27/10/2025
Universo POP
Cão sobrevive a ataque de flecha e emociona ao ganhar novo lar nos EUA

Escrito por Metrópoles
cao-sobrevive-a-ataque-de-flecha-e-emociona-ao-ganhar-novo-lar-nos-eua

Um cachorro encontrado ferido no interior do Missouri, nos Estados Unidos, virou símbolo de resistência e recomeço. O animal, batizado de Lucky Charm, sobreviveu depois de ser atingido por uma flecha no pescoço e por um tiro no abdômen.

O caso, que chocou voluntários e defensores da causa animal, reacendeu o debate sobre os riscos enfrentados por cães em situação de rua e sobre crueldade animal.

Como foi o resgate

Lucky Charm foi localizado em East Prairie, uma pequena cidade do Missouri. Ele estava sozinho quando foi encontrado com uma flecha atravessada no pescoço, perto da traqueia, e uma bala alojada no abdômen.

“Ele era tão dócil, tão doce, que todos nós ficamos indignados e impotentes só de imaginar como alguém pôde ser tão cruel a ponto de fazer algo assim”, postou a equipe do abrigo no Facebook.

O resgate foi feito pela Stray Rescue of St. Louis, uma organização conhecida por atuar em casos de maus-tratos. A equipe relatou que o estado do animal indicava uma possível tentativa de caça. “Claramente, alguém queria o cachorro morto.”

Cirurgia e recuperação

Depois de ser encaminhado para o hospital veterinário, Lucky passou por uma cirurgia de emergência para remover a flecha, que atravessava o pescoço e estava próxima da coluna vertebral. Exames mostraram que a flecha havia perfurado a traqueia, o que exigia um especialista para remoção.

“Nós o acomodamos na maca e o cobrimos com cobertores e um travesseiro para mostrar que nem todos os humanos são monstros. Nos despedimos de Lucky Charm (como o chamamos) com muito amor e beijos. Foi difícil, mas era sua única chance, ele merecia todos os nossos esforços”, disse o abrigo.

Os médicos também encontraram uma bala no abdômen. A operação, considerada de alto risco, durou quatro horas e ele não ficou com sequelas na coluna vertebral. Para a felicidade de todos, o cachorro reagiu bem e a recuperação foi rápida.

“Os cirurgiões disseram que Lucky Charm se recuperou muito bem e até tomou um ótimo café da manhã! Embora ainda não estivesse fora de perigo.” Depois de uma semana, ele foi para um lar temporário e precisou de alimentação pastosa e evitar coleiras.

“As pessoas não conseguiam acreditar que alguém tivesse usado um cachorro como alvo de uma prática tão desumana e assustadora”, comentou a Stray Rescue of St. Louis sobre a repercussão do caso.

Cão Lucky Charm, que foi achado com flecha no pescoço, em casaDepois de ser achado com uma flecha no pescoço e uma bala no abdômen, hoje Lucky Charm vive cercado de amor

Final feliz

Com o tempo, Lucky Charm começou a recuperar o peso e a confiança em humanos. O nome escolhido, que significa “amuleto da sorte” em tradução livre, é uma homenagem à sua história de superação.

A tutora que cedeu o lar temporário, Rebecca, acabou não resistindo ao Charm do cão e decidiu adotá-lo definitivamente.  “Em pouco tempo, ele ficou extremamente mimado, dizem até que a fama subiu à cabeça”, brincou.

Ela também contou que seu novo companheiro é um cachorro verdadeiramente feliz agora. Segundo Rebecca, Lucky Charm adora ficar abraçados em seus brinquedos e tirar cochilos.

Reflexão sobre abandono e maus-tratos

Histórias como essa chamam atenção pela crueldade e por mostrarem a necessidade de políticas públicas voltadas ao bem-estar animal. No Missouri, o ato cometido por réu primário é uma contravenção de Classe A, com pena de até um ano de reclusão e/ou multa de até 2 mil dólares.

fotos do cãoFelizmente, hoje o cãozinho pode aproveitar a vida e se preocupar apenas em tirar seu cochilos e brincar

Ainda assim, organizações de resgate afirmam que muitas agressões nunca são investigadas. No caso do cãozinho, mesmo depois de oito meses, a Stray Rescue ainda não sabe quem atirou com a flecha e a bala, mas segue em busca de respostas.

Já no Brasil, a pena para maus-tratos contra animais varia conforme a espécie. Para cães e gatos, é de 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição de guarda. Outros animais, a pena é de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. Em casos de morte, a pena pode ter um aumento de um sexto a um terço.

