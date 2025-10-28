Caos em SP: engavetamento com 9 veículos fecha túnel do Rodoanel. Veja

Três carros, três carretas e três caminhões se envolveram em um engavetamento nos túneis 1 e 2 do Rodoanel Mário Covas, em Barueri, na Grande São Paulo, na tarde desta terça-feira (28/10). O trânsito está travado no local e uma das carretas transportava um produto perigoso que vazou, conforme informações da concessionária Motiva. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) e os bombeiros foram acionados.

Procurada pelo Metrópoles, a concessionária do Rodoanel informou que o acidente ocorreu por volta das 12h30, no km 11, dentro do Túnel 2, na pista externa (sentido Dutra). O engavetamento bloqueia completamente os túneis 1 e 2 na pista, e já há reflexos nas Rodovias Anhanguera e Bandeirantes.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Reprodução/Artesp 2 de 4

Reprodução/Artesp 3 de 4

Reprodução/Artesp 4 de 4

Reprodução/Artesp

Entre os veículos envolvidos, uma carreta está carregada com produto perigoso (PP) e com possível risco de explosão. O composto foi identificado como ácido sulfúrico e é considerado como corrosivo e tóxico.

Veja vídeo

Segundo o Corpo de Bombeiros, o produto vazou da carga da carreta e acabou contaminando a rede de esgoto. O ácido é tóxico e pode causar queimaduras graves na pele e nos olhos, lesões graves e até cegueira.

Leia também

Equipes de resgate e de operação da concessionária também foram acionados ao local para atender as vítimas. Ninguém se feriu, segundo a empresa.

Além das lesões, o produto reage com muitos materiais, inclusive metais e substâncias combustíveis, podendo liberar gás hidrogênio explosivo. A Cetesb trabalha para controlar os impactos do vazamento.

Os acessos das Rodovias Anhanguera e Bandeirantes para o Rodoanel também se encontram interditados. Equipes de operação seguem no local e são registrados 9 km de congestionamento na pista externa e 8 km na interna do Rodoanel.

A Rodovia Anhanguera apresenta 10 km de congestionamento e a Bandeirantes 15 km. A ocorrência segue em andamento.