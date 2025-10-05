05/10/2025
Universo POP
Caos no céu: centenas de drones caem durante show e causam desespero no público

Aparelhos caíram devido a falha técnica durante apresentação aérea, mas ninguém se feriu

Um espetáculo tecnológico transformou-se em momento de pânico na China, quando centenas de drones caíram do céu durante um show público. O evento, que tinha como objetivo apresentar uma exibição sincronizada de luzes, chamou atenção de famílias e curiosos, mas terminou com espectadores correndo para se proteger.

Segundo relatos de testemunhas, os drones começaram a despencar inesperadamente, alguns ainda iluminados, o que aumentou a apreensão. Apesar da queda em massa, as autoridades confirmaram que não houve feridos. Pequenos incêndios foram registrados no solo, provocados pelo impacto dos aparelhos.

Queda de centenas de drones assusta público em show na China/Foto: Reprodução

Especialistas apontam que a falha aconteceu no sistema de controle central, que perdeu a sincronização com os drones. Problemas de sinal, sobrecarga do sistema ou erro humano podem ter contribuído para o acidente. A situação evidencia a necessidade de planejamento e protocolos rigorosos em eventos que envolvem grandes quantidades de tecnologia aérea.

O governo local iniciou uma investigação para determinar as causas do incidente e planeja revisar os procedimentos de segurança em apresentações com drones, garantindo maior proteção para o público em eventos futuros.

Veja o vídeo:

