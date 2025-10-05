Caos no céu: centenas de drones caem durante show e causam desespero no público

Um espetáculo tecnológico transformou-se em momento de pânico na China, quando centenas de drones caíram do céu durante um show público. O evento, que tinha como objetivo apresentar uma exibição sincronizada de luzes, chamou atenção de famílias e curiosos, mas terminou com espectadores correndo para se proteger.

Segundo relatos de testemunhas, os drones começaram a despencar inesperadamente, alguns ainda iluminados, o que aumentou a apreensão. Apesar da queda em massa, as autoridades confirmaram que não houve feridos. Pequenos incêndios foram registrados no solo, provocados pelo impacto dos aparelhos.

Especialistas apontam que a falha aconteceu no sistema de controle central, que perdeu a sincronização com os drones. Problemas de sinal, sobrecarga do sistema ou erro humano podem ter contribuído para o acidente. A situação evidencia a necessidade de planejamento e protocolos rigorosos em eventos que envolvem grandes quantidades de tecnologia aérea.

O governo local iniciou uma investigação para determinar as causas do incidente e planeja revisar os procedimentos de segurança em apresentações com drones, garantindo maior proteção para o público em eventos futuros.

Veja o vídeo: