29/10/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Namoro milionário: veja qual a fortuna de Virginia Fonseca e Vini Jr
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia
Virginia Fonseca se torna um dos nomes mais buscados do mundo após assumir namoro com Vini Jr.
Quem é Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons e pivô da suposta traição de Wanessa Camargo
Sony chama Leonardo de “mentiroso e maquiavélico” em defesa judicial após ser processada
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos

Caos no Rio de Janeiro faz escolas de samba suspenderem ensaios

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
caos-no-rio-de-janeiro-faz-escolas-de-samba-suspenderem-ensaios

O Rio de Janeiro vive momentos de tensão após a operação policial mais letal da história do estado, realizada nessa terça-feira (28/10), nos complexos do Alemão e da Penha. 64 pessoas morreram, e a ação provocou confronto com o Comando Vermelho, que usou armamento pesado e chegou a determinar o fechamento de vias. A violência obrigou moradores e instituições a reverem suas rotinas e priorizar a segurança.

No mundo do samba, os impactos também foram imediatos. A Acadêmicos de Niterói, escola estreante no Grupo Especial que vai contar a trajetória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na avenida, cancelou o ensaio previsto para esta quarta-feira (29/10).

Leia também

“A comunidade sempre em primeiro lugar. A escola priorizará o bem-estar de todos que se sentem inseguros neste momento que a cidade do Rio de Janeiro está passando”, diz trecho do comunicado assinado pela direção da agremiação.

Outras escolas de samba também tiveram que adiar atividades. A Grande Rio cancelou o ensaio da comunidade na noite de terça, enquanto a Viradouro, Vila Isabel, União da Ilha e Império Serrano anunciaram o mesmo. “A decisão visa garantir a segurança e o bem-estar de todos os integrantes, componentes e do público”, informa a escola de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Acadêmicos do Grande Rio (@granderio)

O Instituto Imperatriz Leopoldinense, braço social da escola, suspendeu as atividades na terça e, em comunicado, pediu paz: “A Imperatriz Leopoldinense anseia por dias melhores para nossa comunidade e pelo direito à cidadania”.

Entre os artistas afetados, a musa da Viradouro, Lore Improta, comunicou nas redes sociais que voltaria a Salvador logo após desembarcar no Rio para o ensaio da escola, que foi desmarcado. Ela disse que foi aconselhada a não permanecer na cidade diante do quadro de violência e caos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost