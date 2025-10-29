caos-no-rio-de-janeiro-faz-escolas-de-samba-suspenderem-ensaios

O Rio de Janeiro vive momentos de tensão após a operação policial mais letal da história do estado, realizada nessa terça-feira (28/10), nos complexos do Alemão e da Penha. 64 pessoas morreram, e a ação provocou confronto com o Comando Vermelho, que usou armamento pesado e chegou a determinar o fechamento de vias. A violência obrigou moradores e instituições a reverem suas rotinas e priorizar a segurança.

No mundo do samba, os impactos também foram imediatos. A Acadêmicos de Niterói, escola estreante no Grupo Especial que vai contar a trajetória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na avenida, cancelou o ensaio previsto para esta quarta-feira (29/10).

“A comunidade sempre em primeiro lugar. A escola priorizará o bem-estar de todos que se sentem inseguros neste momento que a cidade do Rio de Janeiro está passando”, diz trecho do comunicado assinado pela direção da agremiação.

Outras escolas de samba também tiveram que adiar atividades. A Grande Rio cancelou o ensaio da comunidade na noite de terça, enquanto a Viradouro, Vila Isabel, União da Ilha e Império Serrano anunciaram o mesmo. “A decisão visa garantir a segurança e o bem-estar de todos os integrantes, componentes e do público”, informa a escola de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O Instituto Imperatriz Leopoldinense, braço social da escola, suspendeu as atividades na terça e, em comunicado, pediu paz: “A Imperatriz Leopoldinense anseia por dias melhores para nossa comunidade e pelo direito à cidadania”.

Entre os artistas afetados, a musa da Viradouro, Lore Improta, comunicou nas redes sociais que voltaria a Salvador logo após desembarcar no Rio para o ensaio da escola, que foi desmarcado. Ela disse que foi aconselhada a não permanecer na cidade diante do quadro de violência e caos.