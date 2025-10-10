10/10/2025
Capadócia? Lexa e Ricardo Vianna dão pistas sobre destino da lua de mel

Em entrevista exclusiva à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, Lexa e Ricardo Vianna revelaram que o destino da lua de mel será um local distante, famoso pelos balões. O casamento aconteceu nesta sexta-feira (10/10), na Casa do Alto, no Alto da Boa Vista, Zona Norte do Rio.

Fazendo mistério, Lexa apenas deu a dica para os fãs: “É cheio de balões e é longe”, disse. “Pronto! Aí todo mundo vai saber”, brincou.

Veja as fotos

Reprodução Instagram Lexa
Reprodução Instagram Lexa
Portal LeoDias
Lexa e Ricardo ViannaPortal LeoDias
Foto: Quem
Fotos casamento Lexa e Ricardo ViannaFoto: Quem
Foto: Quem
Fotos casamento Lexa e Ricardo ViannaFoto: Quem
Crédito: Reprodução Instagram @lexa
O ator Ricardo Vianna e a cantora Lexa começaram o relacionamento em 2023 e estão noivosCrédito: Reprodução Instagram @lexa

Um destino que se encaixa nessas características seria a Capadócia, na Turquia, que é queridinha entre casais brasileiros para passar a lua de mel. Apesar da dica, eles não falaram mais do que isso.

“A gente não falou muito do casamento, estamos tentando guardar as coisas, porque está dando tudo certo desse jeito”, justificou Lexa.

