Capadócia? Lexa e Ricardo Vianna dão pistas sobre destino da lua de mel

Em entrevista exclusiva à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, Lexa e Ricardo Vianna revelaram que o destino da lua de mel será um local distante, famoso pelos balões. O casamento aconteceu nesta sexta-feira (10/10), na Casa do Alto, no Alto da Boa Vista, Zona Norte do Rio.

Fazendo mistério, Lexa apenas deu a dica para os fãs: “É cheio de balões e é longe”, disse. “Pronto! Aí todo mundo vai saber”, brincou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução Instagram Lexa Lexa e Ricardo Vianna Portal LeoDias Fotos casamento Lexa e Ricardo Vianna Foto: Quem Fotos casamento Lexa e Ricardo Vianna Foto: Quem O ator Ricardo Vianna e a cantora Lexa começaram o relacionamento em 2023 e estão noivos Crédito: Reprodução Instagram @lexa Voltar

Um destino que se encaixa nessas características seria a Capadócia, na Turquia, que é queridinha entre casais brasileiros para passar a lua de mel. Apesar da dica, eles não falaram mais do que isso.

“A gente não falou muito do casamento, estamos tentando guardar as coisas, porque está dando tudo certo desse jeito”, justificou Lexa.