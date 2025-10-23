Capítulo 100 de “Êta Mundo Melhor!” tem fortes emoções, reviravoltas e triângulo amoroso

Nesta quinta-feira, dia 23, vai ao ar o tão aguardado capítulo 100 de “Êta Mundo Melhor!”, novela das seis que vem conquistando o público com humor, emoção e personagens carismáticos. E o episódio promete entregar tudo isso — e mais; incluindo aí um novo triângulo amoroso.

Segundo o autor Mauro Wilson, o capítulo marca um ponto de virada para várias tramas centrais. “Esse é um capítulo que traz novos conflitos para alguns de nossos personagens”, adianta. Dita (Jeniffer Nascimento) vai para cima de Ernesto (Eriberto Leão), exigindo explicações sobre o paradeiro de Estela (Larissa Manoela). O público também vai finalmente entender o que está por trás do acidente envolvendo Simbá (Arthur Yera) e Policarpo, que colocou Candinho (Sergio Guizé) e seu burro atrás das grades.

Enquanto isso, Zulma (Heloisa Périssé) continua na sua missão de conquistar Candinho, com mais uma de suas estratégias infalíveis — ou quase. E Túlio (Cadu Libonati) segue rastros de Estela até chegar a Celso (Rainer Cadete), o que desencadeia um momento decisivo: o início oficial do triângulo amoroso da novela.

Nas cenas exibidas nesta quinta, Celso ainda não sabe do paradeiro de Estela, mas tudo muda quando Túlio aparece na fábrica com um panfleto revelador. A enfermeira está viva, segura e morando com a família, longe dali. Celso decide ir ao encontro dela imediatamente e leva Túlio junto. O que ele não espera é o que está prestes a ver.

Enquanto isso, Estela está na casa de Túlio, ainda confusa e sem memória do passado, mas emocionalmente abalada pelo beijo que trocou com o médico. No reencontro, ela se declara para Túlio com um novo beijo — sem perceber que Celso está ali, vendo tudo. O impacto é inevitável.

Feliz com a recepção calorosa da novela, a diretora Amora Mautner celebra: “Queríamos que essa novela fosse um conforto das seis. Esse retorno do público é maravilhoso, e faz a gente se dedicar ainda mais”. Mauro Wilson também comemora o sucesso. “Ouvir que a novela diverte e emociona é o melhor de tudo. Os fãs participam, opinam, adivinham tramas… e isso só enriquece nossa jornada”, diz.