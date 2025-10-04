04/10/2025
Capivara laranja gigante e dinossauro roxo encantam crianças no Festival da Macaxeira

O Festival da Macaxeira segue até domingo (5) com programação variada

Uma capivara gigante de cor laranja e um dinossauro roxo chamaram a atenção e fizeram sucesso com as crianças que participam do Festival da Macaxeira, em Rio Branco.

A presença das figuras coloridas animou as crianças que estavam presentes, que cercaram as figuras. Foto: ContilNet

Os personagens circularam pelo espaço do evento, tiraram fotos com o público e se tornaram uma das atrações mais procuradas pelas famílias neste fim de semana.

A presença das figuras coloridas animou as crianças que estavam presentes, que cercaram as figuras.

Pais aproveitaram para registrar o momento e compartilhar nas redes sociais os cliques.

O Festival da Macaxeira segue até domingo (5) com programação variada, que inclui concursos, feiras de produtos locais e atividades culturais.

