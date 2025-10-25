Capricórnio: confira o horóscopo de hoje (25/10) para seu signo

Hora de desacelerar, dormir mais, ceder à preguiça e dar crédito aos sonhos. Aproveite o sábado para recarregar as baterias e acolher seus sentimentos.
Evite excesso de compromissos sociais, melhor mesmo será se conectar com a natureza, ler um bom livro ou simplesmente relaxar e equilibrar suas energias. Carreira e amor em harmonia! Veja 3 signos que podem viver reconciliação amorosa
13 imagensFechar modal.1 de 13
Os doze signos do zodíaco são constelações de estrelas que estão na mesma posição e são visíveis do planeta Terra ao longo de todo o ano
Alto Astral / Reprodução 2 de 13
O signo de Áries é conhecido pelo senso de liderança, autonomia e pioneirismo, assim como pela sua coragem e autoconfiança
Arte/Metrópoles 3 de 13
Os taurinos têm a terra como elemento e são conhecidos por gostar de aproveitar os prazeres da vida, como comer e dormir
Arte/Metrópoles 4 de 13
O signo de Gêmeos é comunicativo, sociável e inteligente
Arte/Metrópoles 5 de 13
Representado por um caranguejo, este signo pode ser mais reservado e cauteloso, protegendo suas emoções
Arte/Metrópoles 6 de 13
Os leoninos apresentam como características a criatividade, o carisma e a generosidade
Arte/Metrópoles 7 de 13
Conhecidos pelo senso de organização, os virginianos são determinados, trabalhadores e disciplinados
Arte/Metrópoles 8 de 13
O signo de Libra é regido pelo elemento ar e tem como características associadas a ele a sociabilidade, a inteligência e a capacidade de apreciar a beleza
Arte/Reprodução 9 de 13
O signo de Escorpião é representado pelo animal de mesmo nome e tem o elemento de água como seu regente
Arte/Metrópoles 10 de 13
Sagitarianos também prezam pela autonomia, a liberdade e pela espontaneidade. Além disso, é um signo relacionado à impulsividade
Arte/Metrópoles 11 de 13
Os capricornianos também são trabalhadores, ambiciosos e práticos. Outras características são a busca pela estabilidade, segurança e a capacidade visionária
Arte/Metrópoles 12 de 13
Os aquarianos também têm uma energia mais mental, que confere algumas características relacionadas ao signo, como capacidade analítica, lógica e objetiva
Arte/Metrópoles 13 de 13
Representado por dois peixes, o último signo do zodíaco é conhecido por ser sonhador, intuitivo e conectado a emoções
Arte/Reprodução