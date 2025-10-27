27/10/2025
Universo POP
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella
Passa ou Repassa: pergunta sobre água deixa participantes sem resposta
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta segunda-feira
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha

Cárcere e extorsão: homem sequestra e pede R$ 10 mil para libertar ex

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
carcere-e-extorsao:-homem-sequestra-e-pede-r$-10-mil-para-libertar-ex

Policiais da 1ª Delegacia de Roubos e Antissequestro (DRAS) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prenderam, na sexta-feira (24/10), um homem de 32 anos acusado de manter a ex-companheira em cárcere privado e exigir R$ 10 mil da família para libertá-la. A prisão ocorreu na Vila Bom Jesus, Zona Leste da capital gaúcha.

Segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, a investigação começou ainda na madrugada, quando familiares da vítima procuraram as autoridades informando que recebiam mensagens da mulher pedindo socorro.

Leia também

Nas mensagens, ela dizia que só seria liberada mediante o pagamento de R$ 10 mil, alegando que o ex-companheiro estaria sendo pressionado por traficantes a quitar uma dívida.

Vítima estava sob ameaça

A mulher, que havia saído do trabalho e desaparecido, foi localizada horas depois em uma casa da Vila Bom Jesus, onde estava trancada e ameaçada. Ela contou à polícia que agia sob medo e cumpria as ordens do ex-companheiro, que é usuário de drogas e já havia sido denunciado por agressões.

“A vítima estava apavorada e foi libertada em segurança. O homem será responsabilizado pelos crimes de cárcere privado e extorsão”, informou a delegacia em nota.

O agressor também descumpria uma medida protetiva de urgência concedida anteriormente à mulher. Após ser preso em flagrante, ele foi levado à sede do Deic e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.

Investigação

A Polícia Civil segue apurando se o suspeito agiu sozinho e se realmente utilizava a história da dívida com traficantes como farsa para extorquir a família.

O caso é acompanhado pela equipe do Gabinete de Inteligência e Assuntos Estratégicos (GIE).

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost