Cárcere e extorsão: homem sequestra e pede R$ 10 mil para libertar ex

Policiais da 1ª Delegacia de Roubos e Antissequestro (DRAS) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prenderam, na sexta-feira (24/10), um homem de 32 anos acusado de manter a ex-companheira em cárcere privado e exigir R$ 10 mil da família para libertá-la. A prisão ocorreu na Vila Bom Jesus, Zona Leste da capital gaúcha.
Segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, a investigação começou ainda na madrugada, quando familiares da vítima procuraram as autoridades informando que recebiam mensagens da mulher pedindo socorro.
Leia também
-
Refrigerante envenenado deixa 11 intoxicados após confraternização
-
Vingança e assédio: entenda o caso do refrigerante envenenado
-
“Chorou no caixão”: bebê dado como morto “acorda” no velório. Vídeo
-
Bancária é presa pela PF por ameaça de bomba no Aeroporto de Brasília
Nas mensagens, ela dizia que só seria liberada mediante o pagamento de R$ 10 mil, alegando que o ex-companheiro estaria sendo pressionado por traficantes a quitar uma dívida.
Vítima estava sob ameaça
A mulher, que havia saído do trabalho e desaparecido, foi localizada horas depois em uma casa da Vila Bom Jesus, onde estava trancada e ameaçada. Ela contou à polícia que agia sob medo e cumpria as ordens do ex-companheiro, que é usuário de drogas e já havia sido denunciado por agressões.
“A vítima estava apavorada e foi libertada em segurança. O homem será responsabilizado pelos crimes de cárcere privado e extorsão”, informou a delegacia em nota.
O agressor também descumpria uma medida protetiva de urgência concedida anteriormente à mulher. Após ser preso em flagrante, ele foi levado à sede do Deic e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.
Investigação
A Polícia Civil segue apurando se o suspeito agiu sozinho e se realmente utilizava a história da dívida com traficantes como farsa para extorquir a família.
O caso é acompanhado pela equipe do Gabinete de Inteligência e Assuntos Estratégicos (GIE).