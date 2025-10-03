Cardi B acusa Nicki Minaj de hipocrisia e cita até Beyoncé em nova polêmica

03/10/2025
A rivalidade entre Cardi B e Nicki Minaj ganhou mais um capítulo intenso. Em um tweet publicado na noite desta quarta-feira (2/10), Cardi não poupou críticas à veterana do rap, acusando-a de hipocrisia ao afirmar que apoia mulheres negras enquanto, segundo a rapper nova-iorquina, entra em conflitos constantes com elas.

“Nicki fica com esse papo de que ama as black women, mas briga com todas elas! É só olhar a treta recente dela com a SZA”, escreveu Cardi, em uma declaração que rapidamente repercutiu entre os fãs.

A artista também trouxe à tona um ponto inesperado: Beyoncé. Cardi afirmou que Nicki costuma mandar indiretas para a cantora, considerada uma das figuras mais respeitadas e discretas da indústria. “Beyoncé é a pessoa mais zen da indústria, e mesmo assim Nicki fica cutucando ela nas sombras. Que isso, gente?”, disse.

Em outro trecho, Cardi acusou Nicki de bajular artistas brancos, alegando que, apesar disso, muitos não reconhecem suas conquistas. “Ela puxa saco de todo mundo branco por aí, mas eles ignoram as conquistas dela como se ela não existisse. Hipocrisia total!”, disparou.

O momento mais contundente veio quando Cardi enviou um recado direto, deixando claro que não pretende recuar: “Eu digo o que eu quero QUANDO eu quero. Você não manda em p*rra nenhuma e ninguém aqui tem medo de você!”. A fala incendiou as redes sociais, gerando uma onda de memes, debates e mais um round na longa disputa entre as duas rappers.

