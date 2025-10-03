Careca do INSS enviou R$ 2 milhões via Pix para ex-diretor do órgão

O lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, transferiu mais de R$ 2 milhões via pix para o ex-diretor de Governança da autarquia, Alexandre Guimarães. O montante foi enviado em 13 repasses feitos entre os meses de maio de 2024 e 2025 por meio de empresas consultoria.
Segundo relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que estão em posse dos parlamentares da CPMI do INSS, a Brasília Consultoria Empresarial, sociedade de Antonio Antunes e seu filho Romeu Carvalho Antunes, enviou R$2.028.723,60 à Venus Consultoria Assessoria Empresarial S/A, cujo dono é Alexandre Guimarães.
Os repasses mostram uma nova movimentação financeira entre empresas do Careca do INSS com a Venus Consultoria, de Guimarães. O período apurado pelo relatório do Coaf terminou depois que a Operação Sem Desconto foi deflagrada pela Polícia Federal (PF).
Ao todo, no ano relatado pelo Coaf à CPMI, a Venus Consultoria recebeu em créditos R$ 2,5 milhões, contabilizando o valor remetido pela Brasília Consultoria, 12 resgates de aplicação, no valor de R$ 471 mil e 1 Pix rejeitado de R$ 1,9 mil.
As investigações da PF mostram que, anteriormente, o ex-diretor de Governança do INSS havia recebido R$ 313,2 mil do Careca do INSS, entre março e maio de 2023.
De acordo com a defesa de Guimarães, os novos repasses são pagamentos de “serviços amplos de consultoria empresarial”, que podem ser comprovados por “nota fiscal, laudos técnicos e laudos de avaliação”.
Antonio Carlos Antunes, o Careca do INSS, está preso desde 12 de setembro, quando foi deflagrada a Operação Cambota, um desdobramento da Sem Desconto. Segundo a PF, a ação apurou a dilapidação e ocultação de patrimônio, além da possível obstrução da investigação. Como mostrou o Metrópoles, um ex-funcionário relatou a intenção do investigado de fugir para os Estados Unidos. O advogado de Antunes não quis se pronunciar.
Quem é Alexandre Guimarães
- Alexandre Guimarães é um economista, servidor público de carreira, e foi nomeado diretor de Governança, Planejamento e Inovação do INSS em 2021, cargo que ocupou até 2023.
- Guimarães estava com o Careca do INSS em reunião com o atual ministro da Previdência, Wolney Queiroz (PDT), na sede do ministério, em janeiro de 2023.
- A Polícia Federal mostrou que Guimarães recebeu pessoalmente um repasse de R$ 85 mil da Prospect, uma das empresas do Careca, que também enviou R$ 228,2 mil para a Vênus Consultoria. Esses repasses ocorreram entre março e maio de 2023.