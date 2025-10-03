03/10/2025
Careca do INSS enviou R$ 2 milhões via Pix para ex-diretor do órgão

O lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, transferiu mais de R$ 2 milhões via pix para o ex-diretor de Governança da autarquia, Alexandre Guimarães. O montante foi enviado em 13 repasses feitos entre os meses de maio de 2024 e 2025 por meio de empresas consultoria.

Segundo relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que estão em posse dos parlamentares da CPMI do INSS, a Brasília Consultoria Empresarial, sociedade de Antonio Antunes e seu filho Romeu Carvalho Antunes, enviou R$2.028.723,60 à Venus Consultoria Assessoria Empresarial S/A, cujo dono é Alexandre Guimarães.

Os repasses mostram uma nova movimentação financeira entre empresas do Careca do INSS com a Venus Consultoria, de Guimarães. O período apurado pelo relatório do Coaf terminou depois que a Operação Sem Desconto foi deflagrada pela Polícia Federal (PF).

Ao todo, no ano relatado pelo Coaf à CPMI, a Venus Consultoria recebeu em créditos R$ 2,5 milhões, contabilizando o valor remetido pela Brasília Consultoria, 12 resgates de aplicação, no valor de R$ 471 mil e 1 Pix rejeitado de R$ 1,9 mil.

Carros de luxo apreendidos com o Careca do INSSBMW apreendida com Careca do INSS estava em nome de esposa de ministro do TCUO ex-diretor de Gestão e Inovação do INSS Alexandre Guimarães é outro investigado que estava na reuniãoNúmero 2 da Previdência à época, ministro Wolney Queiroz faz reunião com invetisgados da PFCPMI do INSS ouve, nesta quinta-feira (25/9), o empresário e lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", sobre as fraudes do INSS

Antonio Antunes tem uma frota de carros de luxo; maioria apreendida pela PF

Foto obtida pelo Metrópoles2 de 6

Carros de luxo apreendidos com o Careca do INSS

Polícia Federal3 de 6

BMW apreendida com Careca do INSS estava em nome de esposa de ministro do TCU

Polícia Federal4 de 6

O ex-diretor de Gestão e Inovação do INSS Alexandre Guimarães é outro investigado que estava na reunião

5 de 6

Número 2 da Previdência à época, ministro Wolney Queiroz faz reunião com invetisgados da PF

Reprodução6 de 6

CPMI do INSS ouve, nesta quinta-feira (25/9), o empresário e lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", sobre as fraudes do INSS

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

As investigações da PF mostram que, anteriormente, o ex-diretor de Governança do INSS havia recebido R$ 313,2 mil do Careca do INSS, entre março e maio de 2023.

De acordo com a defesa de Guimarães, os novos repasses são pagamentos de “serviços amplos de consultoria empresarial”, que podem ser comprovados por “nota fiscal, laudos técnicos e laudos de avaliação”.

Antonio Carlos Antunes, o Careca do INSS, está preso desde 12 de setembro, quando foi deflagrada a Operação Cambota, um desdobramento da Sem Desconto. Segundo a PF, a ação apurou a dilapidação e ocultação de patrimônio, além da possível obstrução da investigação. Como mostrou o Metrópoles, um ex-funcionário relatou a intenção do investigado de fugir para os Estados Unidos. O advogado de Antunes não quis se pronunciar.

 

Quem é Alexandre Guimarães

  • Alexandre Guimarães é um economista, servidor público de carreira, e foi nomeado diretor de Governança, Planejamento e Inovação do INSS em 2021, cargo que ocupou até 2023.
  • Guimarães estava com o Careca do INSS em reunião com o atual ministro da Previdência, Wolney Queiroz (PDT), na sede do ministério, em janeiro de 2023.
  • A Polícia Federal mostrou que Guimarães recebeu pessoalmente um repasse de R$ 85 mil da Prospect, uma das empresas do Careca, que também enviou R$ 228,2 mil para a Vênus Consultoria. Esses repasses ocorreram entre março e maio de 2023.
