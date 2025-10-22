Carelli não queria e lamenta saída de Gaby Spanic de A Fazenda

A Record está bem satisfeita com os resultados de “A Fazenda”, que vai muito ao encontro daquilo que foi planejado e vem sendo executado por toda a sua equipe.

O diretor Rodrigo Carelli acredita que, muito disso se deve também ao casting mais engajado e disposto a gerar conteúdo. E, de alguns participantes específicos, sem revelar quais evidentemente, que se colocam como “maestros” do game e estimulam os outros, direta ou indiretamente, a não deixar o jogo esfriar nunca.

Ao mesmo tempo, admite, há sempre a preocupação em propor atividades e provas que estimulem o embate e o debate entre os peões. As dinâmicas propostas têm funcionado muito bem.

Sobre a saída da atriz Gabriela Spanic, se havia algo imaginado, Carelli diz que nunca se trabalha com essa possibilidade e que a expulsão dela, como foi a da Rachel Sheherazade, não foi desejada e nem esperada. Mas, regras são regras.

O ideal, conclui, é deixar o jogo fluir e todos cumprirem seu percurso na “Fazenda”, dentro das regras. “Por mais teatral e impressionante que tenha sido a saída da Gaby, é uma pena não termos mais ela no programa”, lamenta o diretor.

Vem a segunda

No SBT, a avaliação sobre o “No Alvo” é a melhor possível e o programa, em audiência e repercussão, alcançou o que dele se esperava.

Tanto que a segunda temporada já foi aprovada. Só falta definir quando. Mas, com certeza, no ano que vem.

Uma bobeira

O anúncio do reality do Boninho na Record, agora com uma confirmação mais oficial, deixou o pessoal de cima do SBT meio assim.

A sensação é de um “gol contra”. Tinham tudo nas mãos e não conduziram convenientemente.

Não por nada

O formato do Boninho ou qualquer outro habilitaria o SBT a também ter o seu lugar no calendário dos realities shows de confinamento.

A Globo, com o “BBB” nos primeiros meses do ano, e a Record, passando a ter um outro além de “A Fazenda”, não deixará espaço para mais nenhum.

Puxou o freio

Neto sempre é muito requisitado para entrevistas ou participações em programas, dentro e fora da Band.

Mas deu um tempo e justifica: “o que eu falo no ‘Donos da Bola’ já repercute demais. Melhor segurar um pouco”.

Uma aula

A TV aberta já foi boa nisso, mas, hoje, o streaming trabalha muito melhor as suas campanhas de lançamento. E em todas as frentes. A série “Tremembé”, por exemplo, do Prime Video.

Antes mesmo de começar as gravações, já sobravam as notícias a respeito e agora, prestes a estrear no dia 31, ainda mais.

Como é a vida

O Paramount, além de contrariar um certo noticiário e não ter devolvido os direitos da atual Libertadores, vai partir com tudo na disputa da nova concorrência.

A SkyDance, nova gestora, não abre mão de trabalhar em diferentes frentes e com esporte – o futebol, principalmente.

Pensamento geral

A maioria dos aplicativos passou a pensar e a agir da mesma forma.

Só a Netflix, nesta altura, ainda pode se dar ao luxo de ficar mais com séries e filmes. E, às vezes, uma coisinha aqui, outra ali. Mas os demais, necessariamente, precisam buscar e se valer de outras opções.

Eleições

O Grupo Bandeirantes já trabalha no planejamento da cobertura das eleições 2026, em formato multiplataforma.

A maratona eleitoral terá início entre janeiro e fevereiro. Seguindo a tradição, a Band promoverá os primeiros debates.

Cronograma

Na Band, os embates presidenciais e estaduais no primeiro turno estão previstos entre os dias 6 e 9 de agosto, e 11 e 16 de agosto.

No segundo turno, a proposta é realizar esses encontros entre os dias 7 e 11 de outubro, e 13 e 18 de outubro.

Uma do rádio

Ontem, foi definido que Márcio Linhares passa a ser o novo superintendente da rádio Gazeta – São Paulo.

Márcio é ex-Massa FM.

Conquistas

Mônica Albuquerque, ex-Globo, pode ser considerada a grande vencedora do Prêmios PRODU 2025. “Velvet”, da Telemundo, com a sua produção executiva, levou como Melhor Novela.

Sempre como produtora executiva, conquistas também pelo período na HBO Max. “Chespirito” venceu em Série biográfica, enquanto “Beleza Fatal” e “Cidade de Deus”, Melhor Atriz, pelas interpretações de Camila Pitanga e Roberta Rodrigues.

Marca especial

“Êta Mundo Melhor!”, nesta quinta-feira, chega ao capítulo 100 e se prepara para uma série de reviravoltas. O autor Mauro Wilson diz que, até aqui, “o balanço é o melhor possível”.

“… Estou muito feliz. Os personagens antigos, que vieram de ‘Êta Mundo Bom!’, e os novos estão funcionando incrivelmente… Acredito que os próximos capítulos serão ainda melhores”.

Reality no rádio

A TMC lança em novembro o projeto “Em 3 Atos”, tendo à frente o jornalista Rodrigo Alvarez.

Com edições às terças e sextas, online e dial, trata-se de um modelo reality em que o entrevistado será sempre filmado, desde a rua, antes mesmo de entrar na casa do programa, na Vila Madalena.

