Carência ou tesão? Psicóloga ensina como interpretar sonhos eróticos

Sonhos sexuais podem parecer vívidos, confusos ou até mesmo constrangedores. Mas antes de julgá-los, saiba disso: eles são incrivelmente comuns e significativos. Claro, às vezes transar em sonhos é quase tão bom quanto uma sessão de sexo na vida real (ou até melhor, na verdade, porque você não precisa se preocupar em ter uma infecção urinária depois do sexo onírico), mas outras vezes nossos sonhos sexuais são simplesmente estranhos.

Assim como os comuns, os sonhos sobre sexo podem facilmente entrar no território: “O que é isso?”, afinal, frequentemente, apresentam cenários que nunca aconteceriam na vida real, fazendo com que pareçam estranhos e deslocados.

Ter um sonho sexual com uma pessoa em particular raramente significa que você secretamente deseja fazer sexo com ela

A psicóloga e terapeuta sexual Bárbara Meneses explicou que os sonhos eróticos são manifestações do nosso inconsciente que podem envolver desejos, fantasias ou experiências sensoriais relacionadas à sexualidade.

“Nem sempre eles têm um significado literal. Sonhar que está fazendo sexo com alguém não quer dizer, necessariamente, que você deseja essa pessoa”, destaca. “Os sonhos eróticos talvez venham como algo que eu precise olhar — um conteúdo da minha vida, dos meus desejos, da minha sexualidade como um todo.”

Sonhos eróticos sem ser com a parceria

Além disso, a profissional destaca que sonhar com outra pessoa que não o parceiro não significa necessariamente insatisfação no relacionamento. “Pode simbolizar o desejo por algo diferente — uma nova experiência, liberdade ou características que a gente admira em outra pessoa.”

O sexo é um dos pilares para uma vida saudável, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS)

Uma vida sexual ativa e saudável tem impacto direto no bem-estar

O prazer e o orgasmo liberam hormônios responsáveis pela diminuição do estresse e pela melhora do sono

É possível manter a sexualidade ativa e saudável até a terceira idade

No sexo, tudo é liberado desde que com total consentimento de todos os envolvidos e segurança

Bárbara salienta que é comum sonhar com pessoas inesperadas, como amigos, ex ou colegas de trabalho. “Essas pessoas simbolizam algo: segurança, curiosidade, parceria, tensão… Tudo depende do que elas representam para a gente.”

“É muito mais pelo simbolismo do que pelo desejo literal. Às vezes, sonhar com o irmão ou o pai pode indicar apenas necessidade de segurança ou estabilidade”, sugere.

Dito isso, os problemas que estamos resolvendo em nossos sonhos geralmente não são literais. Em outras palavras, ter um sonho sexual com seu ex não significa que você queira reatar com ele e que você deve enviar uma mensagem sobre isso agora mesmo.

Sentimentos

Apesar disso, Bárbara acrescenta que os sonhos podem indicar carência afetiva ou falta de intimidade. Pode ser carência emocional, sexual, de toque, de atenção ou de reconhecimento. “Nem sempre é sobre o parceiro. Às vezes, o sonho revela falta de algo na vida como um todo — segurança, reconhecimento ou equilíbrio”, acrescenta.