Carga Pesada feminina deu um passo atrás na Globo

O projeto sobre a nova versão da série “Carga Pesada”, desta vez feminina e com Fabiula Nascimento e Thalita Carauta como protagonistas, sofreu uma segurada da Globo.

Não foi descartado, é verdade, mas agora vai passar por uma avaliação mais detalhada para, só então, “voltar a rodar” e ter sinal verde para sua produção.

Por enquanto, está parado!

Vale informar que a “Carga Pesada” pilotada por mulheres, se realmente ganhar forma e acontecer, mais do que simplesmente se basear na antiga, terá muito do conceito original, consagrado por Antônio Fagundes e Stênio Garcia.

Mas com foco, olhares e sensibilidade femininas.

Chica Coqueiro e Rosa Besourinho serão caminhoneiras como Pedro e Bino, só que enxergando e tirando as dificuldades da frente do jeito delas.

Nada se fala sobre datas, mas há chance de rolar mesmo em 2026.

Segura essa

Entre os planos que a Band tem para 2026, um que vem recebendo especiais estudos é a possível volta do “CQC”.

Guillermo Pendino, que vai assumir o seu Artístico e a Programação, é um dos votos a favor.

Considerações

Sobre essa possível volta do “CQC”, claro que a ideia é reformatar muita coisa em relação ao que existiu no passado.

Porém, o desejo é contar com vários daqueles que participaram do antigo. Alguns, inclusive, já foram sondados e topariam.

Dança das cadeiras

A jornalista Janaina Pirola foi apresentada oficialmente como nova editora-chefe do “Hora 1” na Globo, em substituição a Roberto Kovalick, que exercia o mesmo cargo, além de apresentador.

Kovalic está de mudança para o “Hoje”.

Cabe esclarecer

Pirola era editora-chefe do “Profissão Repórter”, que passa por mudanças. Agora, reduzido, deixará de ser um programa e terá formato de quadro no “Fantástico”.

Mas que ainda assim continue como grande celeiro de jornalistas na Globo.

Pericão

Uma edição muito especial do nosso programa, hoje, na Leo Dias TV a partir das 19h.

Péricles é o nosso convidado. Uma conversa sobre o melhor da música. Vai perder?

Sem bronca

Fala-se, talvez mais como uma outra lenda, que o Datena era uma das pessoas proibidas na Globo, apesar de ter nascido e se criado na casa.

No último “Fantástico”, na matéria do Maguila e do jeito que ele apareceu, provou-se que não existe veto nenhum.

Azedou

Há um descontentamento do Flamengo com a Libra, liga de clubes à qual pertence, mas também da Libra com o Flamengo.

Técnicos no assunto, analisando a questão por inteiro, entendem que o clube até tem certa razão em buscar uma melhor distribuição dos direitos, apesar de não aprovarem a sua forma agressiva de se comportar.

Tem um porém…

Apesar das dificuldades em se enxergar uma luz no fim do túnel, há quase uma certeza por parte de todos de que a palavra do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, será mantida.

Até 2029, o Flamengo seguirá na Libra. Nem tem como ser de outra maneira diante dos interesses e contratos em vigência.

Pacotão

Calçado nas figuras de Cesar Tralli e Renata Vasconcellos, o “Jornal Nacional” de 2026 está planejado e já foi apresentado ao mercado.

No cardápio, Copa do Mundo, Futebol Brasileiro, Fórmula 1, Eleições, Jogos Olímpicos de Inverno, Carnaval, Rock in Rio, entre outros.

Quase na hora

A passagem de bastão, William Bonner para Tralli, como se sabe, se dará nesta próxima sexta-feira, dia 31.

E em uma edição especial do “JN”, com toda pompa e circunstância.

Parte musical

Apesar de estar convidando meio mundo do mercado sertanejo para rápidas participações em “Coração Acelerado”, substituta de “Dona de Mim”, a Globo informa que uma “trilha inédita vai formar a identidade musical da trama”.

Que canções feitas especialmente para a novela irão prevalecer no repertório. Um trabalho semelhante ao da série “Rensga Hits!”.

Humor

São fortes os rumores na Record sobre o interesse em levar um pouco de graça para o “Domingo Espetacular”.

E que entre os nomes avaliados para um novo quadro estaria o de Leandro Hassum.

Bate – Rebate