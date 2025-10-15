Cariani explica por que foi citado em inquérito que investiga Buzeira

Renato Cariani se pronunciou após ser citado no inquérito da Polícia Federal que investiga o também influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, mais conhecido como Buzeira, e o empresário Rodrigo Morgado. Ele alega que os valores citados no documento são pagamentos realizados pelo patrocínio de uma casa de aposta.

“Durante 3 meses e 1/2 apenas fui patrocinado por uma casa de aposta, ao qual eu realizava apenas divulgação de apostas esportivas e mesmo assim desisti deste patrocínio por entender que não estava sendo saudável para meus seguidores”, inicia.

7 imagens Fechar modal. 1 de 7

Cariani avalia se filiar ao PP para se candidatar a um cargo eletivo

Instagram/Reprodução 2 de 7

Cariani explica relação com homem apontado como seu elo com o tráfico

Reprodução/YouTube 3 de 7

Reprodução 4 de 7

Reprodução 5 de 7

Reprodução 6 de 7

Reprodução 7 de 7

Reprodução

Leia também

Segundo o portal Leo Dias, conversas entre André Viana e Rodrigo Morgado apontam valores enviados ao influenciador enquanto ele estava na Europa.

“André Viana se apresentou como sócio e os valores em questão são os pagamentos realizados na época pelo patrocínio, tudo com NF emitida, tributos recolhidos e declaração fiscal. Todos os comprovantes necessários estão na minha contabilidade”, garante.

Entenda

O influenciador fitness Renato Cariani teria sido citado no inquérito da Polícia Federal que investiga o também influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, mais conhecido como Buzeira, e o empresário Rodrigo Morgado. Ambos foram presos nessa terça-feira (14/10), alvos da operação NarcoBet.

Documentos divulgados pelo portal Leo Dias indicam supostas movimentações financeiras que teriam beneficiado o influenciador fitness em setembro de 2024. Na ocasião, ele viajava para a Europa.

Uma troca de mensagens entre Rodrigo Morgado e André Viana, ainda segundo o portal, apontam a tentativa de enviar valores ao exterior em benefício de Cariani, sem conhecimento das autoridades fiscais.

Algumas das transações eram destinadas à empresa Cariani Master Class, datadas após 26 de setembro de 2024, quando Cariani teria viajado para a Europa. O documento diz, segundo o portal, que a troca de mensagens “confirmam o diálogo e as conclusões de que, de fato, recursos seriam encaminhados para este influenciador no exterior”.

Prisão de Buzeira e Morgado

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na terça-feira (14/10), a Operação Narco Bet, com o objetivo de desarticular um esquema milionário de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico internacional de drogas.

A ação é um desdobramento da Operação Narco Vela, que apurou o envio de grandes carregamentos de cocaína para a Europa por meio do transporte marítimo a partir do litoral brasileiro.

As investigações apontam que o grupo criminoso utilizava métodos avançados de dissimulação financeira, movimentando valores em criptomoedas, remessas internacionais e empresas de fachada, para ocultar a origem dos lucros do tráfico.

Parte dos recursos lavados teria sido canalizada para empresas do setor de apostas eletrônicas, as chamadas “Bets”, com o objetivo de mascarar os ganhos provenientes do tráfico e inserir o dinheiro no sistema financeiro com aparência de legalidade.

A operação conta com cooperação internacional da Polícia Criminal Federal da Alemanha (Bundeskriminalamt – BKA), responsável por cumprir uma das ordens de prisão em território alemão contra um dos principais investigados, considerado principal no braço financeiro do esquema.

Como agia o grupo?

Segundo a PF, o grupo agia de forma estruturada e transnacional, operando em múltiplas camadas financeiras para dificultar o rastreamento dos recursos ilícitos.

Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, com aumento de pena previsto pela atuação além das fronteiras nacionais.

A Polícia Federal ainda não detalhou o nome das casas de apostas investigadas, mas apura-se que parte das plataformas usadas no esquema atua legalmente no país sob licenças obtidas no exterior.