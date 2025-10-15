Cariani rebate citação em inquérito e esclarece que valores são de patrocínios declarados

O influenciador Renato Cariani respondeu publicamente, nesta quarta-feira (15/10), às citações feitas ao seu nome em trechos de um inquérito da Polícia Federal (PF) que investiga um suposto esquema de evasão de divisas ligado ao influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, e ao empresário Rodrigo Morgado.

Em comentário feito no perfil do Instagram do titular deste portal, Leo Dias, Cariani negou qualquer envolvimento com atividades ilícitas e afirmou que as movimentações financeiras mencionadas pela PF referem-se a pagamentos de um contrato de patrocínio temporário com uma plataforma de apostas esportivas.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Renato Cariani é alvo de investigação sobre sobre esquema de evasão de divisas Divulgação Renato Cariani Reprodução: Redes Sociais Renato Cariani Reprodução: Redes Sociais Renato Cariani Reprodução: Redes Sociais Renato Cariani Reprodução: Flow Podcast Voltar

Próximo

“Durante três meses e meio, fui patrocinado apenas por uma casa de apostas chamada Cassino Pix, para a qual realizava divulgação de apostas esportivas. Mesmo assim, desisti desse patrocínio por entender que não era saudável para meus seguidores”, escreveu Cariani.

O influenciador explicou ainda que o empresário André Viana, citado nos autos da investigação, era um dos responsáveis pela empresa patrocinadora. “André Viana se apresentou como sócio, e os valores em questão são os pagamentos realizados na época pelo patrocínio, todos com nota fiscal emitida, tributos recolhidos e declaração fiscal. Todos os comprovantes necessários estão na minha contabilidade”, completou, ressaltando que não foi procurado pela reportagem para entender o contexto explicado. No entanto, o portal LeoDias enviou pedidos de posicionamento ao influenciador na noite desta quarta-feira (15/10), antes da publicação da reportagem.

As mensagens analisadas, em documentos obtidos pela reportagem, são, segundo a PF, datadas de 30 de setembro de 2024, período em que Cariani estaria na Europa. Conforme o relatório, parte dos valores teria como destino a empresa Cariani Master Class, registrada em nome do influenciador.