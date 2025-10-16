16/10/2025
Carinho, amor e muito sexo: 3 signos podem começar um namoro este mês

Escrito por Metrópoles
A energia do amor está no ar e o céu promete movimentar os corações nos próximos dias! Com Vênus em Libra espalhando charme e harmonia nas relações, Mercúrio em Escorpião despertando conversas profundas e a Lua ativando novas conexões, alguns signos estarão mais do que prontos para começar um namoro.

Quais signos podem começar um namoro nesta quinzena? 

Touro
Em primeiro lugar, regido por Vênus, o planeta do amor, Touro entra numa fase de mais confiança e estabilidade emocional.

Por isso, se antes havia dúvidas, agora, o coração se abre com segurança e vontade de viver algo real.

Continue a leitura no site João Bidu, parceiro do Metrópoles. 

