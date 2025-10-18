18/10/2025
Cariúcha rompe o silêncio sobre fim do namoro: “Vida que segue”

Cariúcha rompeu o silêncio sobre o fim do namoro com Alexis Couto após dois meses. À coluna Fábia Oliveira, a apresentadora do SBT se limitou a dizer que eles, agora, seguem amigos.

“Somos amigos agora! Vida que segue”, falou ela.

Cariúcha e Alexis Couto assumiram o namoro no começo deste mês. Em setembro, a coluna Fábia Oliveira já havia revelado a identidade do rapaz depois que a apresentadora posou com ele em ar de mistério.

Alexis Couto é especialista em propriedade intelectual e participou do reality Game dos 100, exibido pela Record neste ano. Ele ficou em 11ª colocação.

Alexis Couto também se pronunciou

Alexis Couto usou as redes sociais, na tarde deste sábado (18/10), para se pronunciar. O modelo confirmou o término e esclareceu o motivo por trás da decisão que, segundo ele, foi em comum acordo.

“Falei que não ia me pronunciar, mas vou me pronunciar porque tem muita gente mandando mensagem, julgando… Sim, é verdade, eu e a Cariúcha não estamos mais juntos, a gente conversou isso já. Terminamos de boa, ao contrário do que muita gente vem falando”, disse ele.

Em seguida, Alexis explicou que a distância entre o casal foi o que complicou a relação. “Tem gente falando que ela me traiu, eu traí ela, não aconteceu nada disso. Pelo contrário, a gente sempre se respeitou e jogou limpo um com o outro na relação. Só não deu certo, ela mora em SP, eu moro no Rio e ficava difícil essa ponte aérea”, contou ele.

E finalizou: “Só pra esclarecer… A gente terminou bem, terminou amigo, a gente continua brincando um com o outro”, concluiu.

