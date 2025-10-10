Cariúcha usa vestido icônico de Hebe Camargo no Fofocalizando

10/10/2025
Universo POP
A apresentadora Cariúcha surpreendeu os telespectadores nesta sexta-feira (10/10) durante o Fofocalizando, do SBT. A atração de fofocas celebrou de forma antecipada o Dia das Crianças, que será comemorado no domingo (12/10), e homenageou personagens infantis icônicos. A ex-Garota da Laje, porém, surgiu vestindo uma peça famosa de Hebe Camargo.

Leia também

Dia das Crianças

O vestido azul usado por Cariúcha na atração é o mesmo que a Rainha da TV utilizou em um programa dedicado às crianças em 2003. “Estou com a roupa que era da Hebe Camargo”, celebrou a apresentadora no Instagram. “Essa roupa aqui, dona Hebe usou… porque eu sou a nova Hebe, vocês sabem né? Eu sou a nova Hebe no SBT”, brincou a famosa.

Cariúcha foi vestida por Luciano Amorim, que também era figurinista de Hebe Camargo no SBT. Além dela, Gaby Cabrini se vestiu de Branca de Neve, Thayse Teixeira apareceu de Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e Gabriel Cartolano usou o uniforme da Escola Mundial, da novela Carrossel.

Nas redes, internautas reagiram à homenagem. “Gente, como que o SBT preservou esse vestido? Uma camisa minha de infância tá só o mofo”, brincou um telespectador no X, antigo Twitter.

Veja as fotos:

6 imagensVestido de Hebe CamargoHebe Camargo em 2003A apresentadora CariuchaA apresentadora CariuchaA apresentadora CariuchaFechar modal.1 de 6

Hebe Camargo em 2003

Divulgação2 de 6

Vestido de Hebe Camargo

Divulgação3 de 6

Hebe Camargo em 2003

Reprodução/Youtube4 de 6

A apresentadora Cariucha

Divulgação5 de 6

A apresentadora Cariucha

Divulgação6 de 6

A apresentadora Cariucha

Divulgação

Novo amor

Recentemente, Cariúcha assumiu o namoro com o ex-Game dos 100 Alexis Couto. A apresentadora do SBT publicou fotos ao lado do amado depois de curtir o fim de semana em casal. “Domingo gostoso com meu amor”, escreveu ela.

A coluna Fábia Oliveira já havia revelado a identidade do rapaz depois que Cariúcha posou com ele em ar de mistério no final do mês passado. Alexis Couto é especialista em propriedade intelectual e participou do reality Game dos 100, exibido pela Record neste ano. Ele ficou na 11ª colocação.

Nas redes sociais, o jovem de 27 anos reúne pouco mais de 14 mil seguidores, onde compartilha registros de viagens, momentos pessoais e o dia a dia.

