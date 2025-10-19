19/10/2025
Carla Marins questiona o amor romântico e celebra nova fase na Globo

A atriz Carla Marins está de volta às novelas da TV Globo depois de mais de uma década longe dos estúdios. Ela interpreta Xênica, uma mulher intensa e cheia de camadas na nova trama das nove, Três Graças, que estreia nesta segunda (20/10). A última vez que Carla havia aparecido em uma novela inédita da emissora foi há 12 anos, embora recentemente tenha sido vista na reprise de História de Amor, onde viveu a mimada Joyce.

Nos bastidores das gravações, Carla conversou com a coluna Fábia Oliveira e refletiu sobre a evolução feminina e as expectativas impostas às mulheres, especialmente no que diz respeito à maternidade e aos relacionamentos.

“O que nós mulheres precisamos entender? Esse sonho da maternidade, que é vendido para a gente como um grande momento, a princesa que se casa, é só um sonho, gente. É só um sonho”, disse a atriz, crítica ao ideal romântico ainda muito presente na sociedade.

Carla Marins, que começou a carreira muito jovem e viveu personagens marcantes na televisão, diz que hoje enxerga a vida com mais autonomia e consciência. “O que eu diria hoje para a Joyce? Vai estudar, vai buscar a sua realização profissional, a sua independência financeira, e aí sim, se abra para algum alecrim dourado, quando você já tiver mais agência sobre a sua própria vida”, falou.

A atriz defende, ainda, que as mulheres devem repensar a ideia de que o amor romântico é o objetivo principal da vida.

“Nós precisamos ensinar nossas filhas a terem mais agência sobre o próprio destino. A escolha não pode ser de cara um relacionamento. O fim não está aí. É a nossa vida, gente! Um relacionamento vem para agregar. O romantismo pode ser uma pedrada na nossa cabeça. Ele é bom, mas tem um lugar — não pode ser o cerne da nossa vida”, disparou;

Com a personagem Xênica, Carla Marins promete trazer à telinha uma figura feminina forte, que representa justamente essa busca por autonomia e verdade, um reflexo da própria fase pessoal da atriz. “Estou muito feliz, esse é um momento especial, me sinto completa hoje”, finalizou.

