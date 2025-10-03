03/10/2025
Carlinhos de Jesus comemora avanços na recuperação dos movimentos das pernas

Escrito por Portal Leo Dias
carlinhos-de-jesus-comemora-avancos-na-recuperacao-dos-movimentos-das-pernas

Carlinhos de Jesus voltou a emocionar os fãs ao mostrar que tem avançado no processo de reabilitação. O jurado do quadro “Dança dos Famosos”, no “Domingão com Huck”, publicou um vídeo em suas redes sociais nesta última quinta-feira (2/10), exibindo parte de sua rotina de fisioterapia, e declarou confiança em retornar aos palcos.

“Minha gente, venho compartilhar com vocês meu progresso. Com o auxílio de muita fisioterapia e acompanhamento médico, estou muito feliz e confiante de que em breve poderei dançar novamente”, disse o coreógrafo. Nas imagens, ele aparece realizando exercícios de fortalecimento e mobilidade com a ajuda de um especialista.

O artista enfrenta, desde julho, dificuldades para caminhar. Na ocasião, revelou sofrer de bursite trocantérica bilateral e tendinite nos glúteos, inflamações que provocaram dores intensas e o levaram a depender de muletas e cadeira de rodas. Depois, descobriu que os problemas desencadearam uma condição autoimune já diagnosticada em 2022: a neuropatia radiculopática desmielinizante crônica, responsável por paralisar sua perna direita.

Segundo o próprio Carlinhos, o tratamento envolve infusões de imunoglobulina humana, hidroterapia, acupuntura, fisioterapia intensiva, medicamentos e, sobretudo, paciência. Ele destaca ainda o apoio recebido do público, que constantemente envia mensagens de incentivo.

Amigos famosos e colegas de trabalho também se manifestaram: “Amigo, você está se superando. Quanta inspiração!”, comentou a jornalista Aline Pacheco. A atriz Quitéria Chagas, a apresentadora Cátia Fonseca e a cantora Ivete Sangalo foram algumas das celebridades que celebraram o otimismo do coreógrafo.

Detentor de uma carreira marcada por grandes espetáculos de dança e referência no samba e no balé, Carlinhos reforçou que não pensa em desistir: “Oito meses de aplicação, muita fisioterapia, hidroterapia, acupuntura, remédios, paciência e a oração de todos vocês. É isso, um grande abraço! Muito obrigado! Em breve estarei fora da cadeira de rodas, com certeza”, disse ele em publicação de julho.

