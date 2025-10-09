Carlinhos de Jesus revela uso de morfina para dor após diagnóstico

Carlinhos de Jesus foi diagnosticado com bursite trocantérica bilateral e tendinite nos glúteos. Em seu Instagram, ele contou que fez uso de morfina e faz sessões de fisioterapia para amenizar as dores causadas pela condição.

“Antes as dores eram tão intensas que foi necessário fazer o uso de morfina! Hoje me sinto bem melhor graças aos profissionais que me acompanham”, comemorou.

Carlinhos ainda garantiu que, por conta do tratamento, não sente mais dores. “Tenho que fazer essas sessões porque eu sinto alívio, né? Eu não sinto mais dor hoje”, disse.

Recentemente, Carlinhos explicou o motivo de estar fazendo uso da cadeira de rodas. Ele disse não ter relação com a bursite trocantérica nem a tendinite de glúteos.

“Isso foi o diagnóstico inicial, que realmente desencadeou uma doença autoimune que eu tenho diagnosticada desde 2022, que é a neuro radiculopatia desmielinizante crônica”, comentou.

“É isso que está me deixando com a perna direita paralisada, sem força, sem marcha. Eu já estou fazendo tratamento, são meses de aplicação, muita fisioterapia, hidroterapia, acupuntura, remédios, paciência e a oração de todos vocês. É isso, um grande abraço, muito obrigado. Em breve, estarei fora da cadeira de rodas com certeza”, completou.

"Alívio", diz Carlinhos de Jesus sobre tratamento contra a dor

No hospital, Carlinhos de Jesus detalha tratamento de doença autoimune

Carlinhos de Jesus.

Carlinhos de Jesus surge de cadeira de rodas nas redes sociais

