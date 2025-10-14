Carlinhos Maia admite recaída com Lucas: “Eu estou tentando”

14/10/2025
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães foram juntos para o casamento de Mari Fernandez nesta terça-feira (14/10), em São Paulo. Através dos stories, os influenciadores compartilharam registros juntos, de quando estavam se arrumando para o evento e durante o percurso de helicóptero até a cerimônia.

Procurado pela reportagem do portal LeoDias, Maia admitiu recaídas com o ex-marido e afirmou: “estou tentando”.

Durante a festa de casamento, na Fazenda Santa Bárbara, Carlinhos abriu o jogo e confessou que está tentando reconquistar o ex-marido, com o qual passou cerca de 15 anos ao seu lado, afirmando ainda que tiveram recaídas.

No caminho até o evento, os dois chegaram a brincar e ironizar a situação: Lucas apareceu ao lado de Carlinhos, que surgiu deitado em seu ombro. Maia, no entanto, brincou que se apoiou apenas por conta de uma curva na estrada: “Que curva é essa?”, questionou o apresentador. Por fim, Lucas agradeceu a carona e negou uma recaída: “Sou um baixinho arretado”.

Carlinhos, por outro lado, brincou que os dois poderiam ter uma recaída sempre que sentissem saudades. Lucas rebateu e brincou que isso “confunde as bolas”.

Carlinhos e Lucas anunciaram a separação em junho deste ano, através de uma publicação compartilhada em ambos perfis no Instagram: “Estamos finalizando este ciclo em paz, sem brigas e sem caos. Sendo maduros, e escrevendo juntos este texto para todos que nos amam e nos apoiam”, disseram na ocasião.

