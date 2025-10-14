Carlinhos Maia dá carona de helicóptero ao ex, Lucas Guimarães

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães foram juntos ao casamento da cantora sertaneja Mari Fernandez nesta terça (14/10). O influenciador deu uma carona de helicóptero ao ex-marido para celebração e compartilhou o momento a dois nas redes sociais.

“Separou, mas a carona não recusou, bandido”, postou nos stories. E no próprio perfil, Lucas Guimarães também compartilhou registros do encontro: “Meu ex me ofereceu uma carona de helicóptero, eu vou que não sou besta né?”.

Ainda no perfil nas redes, Carlinhos mostrou também registros se aprontando para a festa ao lado de Lucas, e os dois juntos no banco de trás de um carro indo até o local da festa, no interior paulista.

“Está aqui dentro da minha gaiola. Está bonitão hein. Caramba, emagreceu”, disse ao apresentador do SBT, vestido para o casamento da amiga do ex-casal.

Na presença do ex, Carlinhos Maia também provocou Lucas Guimarães sobre a viagem que o apresentador fez a Grécia e soltou alguns flertes. “Já que está usando a casa, usa o ex também”, disparou.

Os influenciadores chegaram juntos à festa, e inclusive compartilharam momentos juntos curtindo a celebração. O então casal anunciou o fim da relação de mais de 15 anos no final de julho, mas desde então, protagonizou várias polêmicas, indiretas e shows de ciúmes.