Carlinhos Maia e Lucas Guimarães chegam juntos de helicóptero no casamento de Mari Fernandez

Recaída? Que nada! Nesta terça-feira (14/10), Carlinhos Maia e Lucas Guimarães deixaram os fãs animados ao surgirem juntinhos em um helicóptero. Mas tudo não passou de uma questão de praticidade. Ambos foram convidados para o casamento de Mari Fernandez, e o influenciador aproveitou para oferecer uma carona aérea ao ex-marido. Lucas, claro, aceitou sem pensar duas vezes: “Eu vou, que eu não sou besta!”, brincou o apresentador.

Nos stories, o apresentador surpreendeu ao surgir em um helicóptero ao lado do ex-marido. Apesar de manterem a amizade, as aparições juntos têm se tornado menos frequentes. Mas, para quem apostou em reconciliação, o voo não passou de uma carona, como ele fez questão de esclarecer: “Meu ex me ofereceu uma carona de helicóptero, eu vou que não sou besta né?”, ele fez piada sobre o encontro na legenda.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Lucas Guimarães embarca em helicóptero de Carlinhos Maia Foto/Instagram Lucas Guimarães embarca em helicóptero de Carlinhos Maia Foto/Instagram Reprodução Instagram @lucasguimaraes Reprodução Instagram @lucasguimaraes Carlinhos Maia e Lucas Guimarães Reprodução: Instagram/@carlinhos @lucasguimaraes Lucas Guimarães e Carlinhos Maia Foto: Reprodução/Instagram @carlinhos @lucasguimaraes Voltar

Próximo

Logo depois, Lucas mostrou que a carona continuou no carro. Já a caminho do casamento de Mari, o influenciador apareceu ao lado de Carlinhos, que surgiu deitado em seu ombro. Maia, no entanto, brincou que se apoiou apenas por conta de uma curva na estrada: “Que curva é essa?”, o apresentador questionou. Por fim, Lucas agradeceu a carona e negou uma recaída: “Sou um baixinho arretado”.

Carlinhos, por outro lado, brincou que os dois poderiam ter uma recaída sempre que sentissem saudades. Lucas rebateu e brincou que isso “confunde as bolas”, garantindo que está muito bem, obrigada em sua vida de solteiro. Vale lembrar que os apresentadores anunciaram a separação no final de julho deste ano após 15 anos de relacionamento.