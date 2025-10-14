Carlinhos Maia flerta com Lucas Guimarães e dá indícios de reconciliação

Carlinhos Maia usou as redes sociais nesta terça-feira (14/10) para expor Lucas Guimarães. O influenciador recebeu uma visita, em casa, do ex-marido e registrou o momento nas redes sociais.
Na gravação, Carlinhos Maia faz vários elogios ao ex-marido. “Está aqui dentro da minha gaiola. Está bonitão hein. Caramba, emagreceu”, disse. Em seguida, fez um questionamento íntimo sobre uma viagem recente de Lucas Guimarães.
4 imagensFechar modal.1 de 4
“Traumas”, diz Lucas Guimarães após confissão de traição de Carlinhos
Instagram/Reprodução2 de 4
Carlinhos e Lucas
Instagram/Reprodução3 de 4
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães
Van Campos/AgNews4 de 4
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães
Lucas Ramos / Brazil News
Leia também
-
Lucas Guimarães desabafa sobre fama de corno: “Afetando o emocional”
-
Lucas Guimarães fala sobre possibilidade de reatar com Carlinhos Maia
-
Lucas Guimarães expõe mensagem polêmica do ex Carlinhos Maia
-
Lucas Guimarães urina no carro e relata desespero: “Todo mijado”
“Fez a doidona na Grécia né?”, perguntou Carlinhos. “Meti o louco. Mas na Grécia não beijei ninguém não, ninguém me quer”, respondeu Lucas. Em seguida, Carlinhos Maia cantou: “Não me esqueceu, né! Diz a verdade, que esse coração é só meu”.
Logo depois, Carlinhos Maia mandou uma indireta ao ex-marido. “Já que está usando a casa, usa o ex também”, disse. A interação chamou a atenção de seguidores que torcem pela volta do casal. “Estão deixando a gente sonhar”, disse um fã. “Siga seu coração, ninguém tem nada a ver com a vida de vocês”, aconselhou outro.
Outros criticaram a interação. “Desse jeito fica difícil defender o Lucas. Amor próprio ficou no ralo”, lamentou um perfil. “Esse gosta de ser corno”, escreveu outro.
Lucas Guimarães e Carlinhos Maia anunciaram o término do casamento em julho de 2025. Posteriormente, o influenciador do Rancho do Maia disse que traiu o ex-marido. Apesar disso, eles mantêm uma relação amigável.