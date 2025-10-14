14/10/2025
Carlinhos Maia flerta com Lucas Guimarães e dá indícios de reconciliação

Carlinhos Maia usou as redes sociais nesta terça-feira (14/10) para expor Lucas Guimarães. O influenciador recebeu uma visita, em casa, do ex-marido e registrou o momento nas redes sociais.

Na gravação, Carlinhos Maia faz vários elogios ao ex-marido. “Está aqui dentro da minha gaiola. Está bonitão hein. Caramba, emagreceu”, disse. Em seguida, fez um questionamento íntimo sobre uma viagem recente de Lucas Guimarães.

“Traumas”, diz Lucas Guimarães após confissão de traição de Carlinhos

Carlinhos e Lucas

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

“Fez a doidona na Grécia né?”, perguntou Carlinhos. “Meti o louco. Mas na Grécia não beijei ninguém não, ninguém me quer”, respondeu Lucas. Em seguida, Carlinhos Maia cantou: “Não me esqueceu, né! Diz a verdade, que esse coração é só meu”.

Logo depois, Carlinhos Maia mandou uma indireta ao ex-marido. “Já que está usando a casa, usa o ex também”, disse. A interação chamou a atenção de seguidores que torcem pela volta do casal. “Estão deixando a gente sonhar”, disse um fã. “Siga seu coração, ninguém tem nada a ver com a vida de vocês”, aconselhou outro.

Outros criticaram a interação. “Desse jeito fica difícil defender o Lucas. Amor próprio ficou no ralo”, lamentou um perfil. “Esse gosta de ser corno”, escreveu outro.

Lucas Guimarães e Carlinhos Maia anunciaram o término do casamento em julho de 2025. Posteriormente, o influenciador do Rancho do Maia disse que traiu o ex-marido. Apesar disso, eles mantêm uma relação amigável.

