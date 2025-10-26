26/10/2025
Universo POP
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

Carlinhos Maia se joga em show de Ivete e comenta reconciliação com GKay

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
carlinhos-maia-se-joga-em-show-de-ivete-e-comenta-reconciliacao-com-gkay

Carlinhos Maia se jogou e curtiu cada segundo do show de Ivete Sangalo em São Paulo, no último sábado (26/10). Em entrevista à repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, o influenciador brincou que estava recusando fotos, mas aceitando convites para ficar bêbado. “Acho que fui dono de cabaré em outra vida”, disparou. Além das risadas, o humorista também comentou sobre sua recente reconciliação com GKay.

Sincero como sempre, o dono do Rancho revelou que agora tem um bar em casa e costuma fazer o “esquenta” com os amigos antes de sair. Por isso, já chegou “doido” ao show e pronto para curtir. “Tavam dizendo: vamos tirar foto! Eu falei: não, vamos ficar bêbado!”, brincou, garantindo que, se é pra sair de casa, é pra aproveitar de verdade.

Veja as fotos

Reprodução portal LeoDias
Carlinhos Maia sobre amizade com GKayReprodução portal LeoDias
Portal LeoDias
GKay confirma nova edição da “Farofa”Portal LeoDias
Reprodução
Reprodução
De Frente com Blogueirinha/Dia TV
Carlinhos MaiaDe Frente com Blogueirinha/Dia TV
Reprodução: Instagram
Carlinhos MaiaReprodução: Instagram
Reprodução: Instagram/Carlinhos Maia
Carlinhos em passeio em AlagoasReprodução: Instagram/Carlinhos Maia

Leia Também

Recém-solteiro, Maia marcou presença no show acompanhado de amigos, entre eles, GKay. Os dois haviam se afastado após uma briga durante uma viagem à Lapônia, no Natal de 2024, mas, segundo o influenciador, a reconciliação já aconteceu há algum tempo: “Faz tempo que a gente tá de boa, faz tempo. É, voltamos também”.

Sobre a reconciliação com a humorista, Carlinhos refletiu que a vida é curta demais para guardar mágoas. O apresentador explicou que está mais maduro, sem paciência para brigas e que prefere cultivar boas relações. “Estamos juntos”, resumiu o apresentador: “Eu não tenho mais paciência e tô ficando velho também”, o humorista encerrou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost