Carlinhos Maia se joga em show de Ivete e comenta reconciliação com GKay

Carlinhos Maia se jogou e curtiu cada segundo do show de Ivete Sangalo em São Paulo, no último sábado (26/10). Em entrevista à repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, o influenciador brincou que estava recusando fotos, mas aceitando convites para ficar bêbado. “Acho que fui dono de cabaré em outra vida”, disparou. Além das risadas, o humorista também comentou sobre sua recente reconciliação com GKay.

Sincero como sempre, o dono do Rancho revelou que agora tem um bar em casa e costuma fazer o “esquenta” com os amigos antes de sair. Por isso, já chegou “doido” ao show e pronto para curtir. “Tavam dizendo: vamos tirar foto! Eu falei: não, vamos ficar bêbado!”, brincou, garantindo que, se é pra sair de casa, é pra aproveitar de verdade.

Recém-solteiro, Maia marcou presença no show acompanhado de amigos, entre eles, GKay. Os dois haviam se afastado após uma briga durante uma viagem à Lapônia, no Natal de 2024, mas, segundo o influenciador, a reconciliação já aconteceu há algum tempo: “Faz tempo que a gente tá de boa, faz tempo. É, voltamos também”.

Sobre a reconciliação com a humorista, Carlinhos refletiu que a vida é curta demais para guardar mágoas. O apresentador explicou que está mais maduro, sem paciência para brigas e que prefere cultivar boas relações. “Estamos juntos”, resumiu o apresentador: “Eu não tenho mais paciência e tô ficando velho também”, o humorista encerrou.