Carlo Ancelotti avalia seleção após derrota para o Japão: “A equipe caiu mentalmente”

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, ficou incomodado com a derrota da seleção brasileira diante do Japão, nesta terça-feira (14/10), e cobrou mais equilíbrio do time. Depois da virada por 3 a 2, em Tóquio, o treinador declarou ser preciso aprender com os erros neste jogo.
Segundo Ancelotti, o Brasil sentiu após o primeiro gol do Japão, aos seis minutos da segunda etapa, e não soube se impor.
“Não está tudo bem, não. Quando a equipe perde, estamos incomodados, isso é normal. Todo mundo está incomodado. Não gosto de perder, nem os jogadores. Temos que aprender com essa derrota, como sempre no futebol”, declarou o treinador.
“Acho que o jogo de hoje, até o erro do Fabrício (no primeiro gol), estava bem controlado. Depois, eu tenho muito claro o que passou. A equipe caiu mentalmente depois do primeiro erro. Isso foi o maior erro da equipe. Não acho que a segunda etapa não era boa. Repito, o erro afetou demais”, completou.
A seleção brasileira retorno a campo em novembro, quando enfrenta Senegal e Tunísia, na Inglaterra e na Franca, respectivamente. O planejamento da comissão técnica do Brasil é continuar observado atletas e variações táticas.
