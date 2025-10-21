Carlos Alcaraz fala sobre jogo contra João Fonseca: “Não vejo a hora”

21/10/2025
Escrito por Metrópoles
Os jovens talentos João Fonseca e Carlos Alcaraz irão duelar em exibição que acontecerá no dia 8 de dezembro, em Miami, nos Estados Unidos, e reunirá o jovem brasileiro e o atual número 1 do mundo em uma partida que desperta grande expectativa dos amantes do tênis. A confirmação do jogo veio com um post de Alcaraz em suas redes sociais, em que ele demonstrou entusiasmo para enfrentar Fonseca.

“Miami sempre traz aquela energia. Mal posso esperar para enfrentar João Fonseca no Miami Invitational, no dia 8 de dezembro. Vamos!”, comentou o espanhol em suas redes sociais.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Carlos Alcaraz Garfia (@carlitosalcarazz)

Carlos Alcaraz é considerado um dos grandes nomes do circuito mundial de tênis. Apesar de ter apenas 22 anos, já alcançou o topo do ranking da ATP, conquistando o posto de número 1 do mundo. Reconhecido por seu estilo agressivo, velocidade, potência nos golpes e grande preparo físico, Alcaraz já soma seis títulos de Grand Slam na carreira.

Do outro lado, o carioca João Fonseca vem ganhando destaque ao longo da temporada, especialmente após vitórias expressivas contra jogadores entre os 30 melhores do ranking mundial. O jovem brasileiro, de apenas 19 anos, ganhou atenção da mídia internacional após vencer alguns títulos no circuito ATP.

O local da partida escolhido será o LoanDepot Park, tradicionalmente sede do Miami Marlins, time da Major League Baseball. Desde 2012, o local recebe grandes eventos esportivos e agora se prepara para receber uma das promessas mais brilhantes do tênis brasileiro frente ao melhor jogador da atualidade.

