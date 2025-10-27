Carlos diz que Carol de Toni é candidata de Bolsonaro ao Senado em SC

Pré-candidato ao Senado em Santa Catarina, o vereador pelo Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) afirmou que a deputada Caroline de Toni (PL) é o segundo nome escolhido por Jair Bolsonaro para a chapa do governador Jorginho Mello (PL). A declaração contraria o que disse o governador sobre o impasse na indicação dos nomes ao Senado no estado.

Em suas redes sociais, Carlos Bolsonaro negou que De Toni estivesse se filiando ao Novo para disputar o Senado após ter sido supostamente barrado por Jorginho Mello. Segundo a deputada, em conversa com Jair Bolsonaro, o governador teria defendido o nome de Esperidião Amin, do PP. No caso da indicação de Carlos Bolsonaro e De Toni, o PL formaria uma chapa “puro sangue” em 2026.

“Há um plano cristalino e diário para desconstruir Jair Bolsonaro. Os pré-candidatos ao Senado em Santa Catarina de Jair Bolsonaro são Carol De Toni e Carlos Bolsonaro”, disse o vereador.

Em entrevista concedida no fim de semana, Jorginho Mello afirmou que a escolha do segundo nome para o Senado em sua chapa à reeleição seria feita “daqui a um tempo”.

“Como combinei com ele [Bolsonaro] que ele indicaria um senador e eu, o outro, evidentemente que, daqui a um tempo, a gente vai indicar um novo nome para a segunda vaga. A deputada Carol tem grande valor em Santa Catarina. Lá na frente ainda teremos muitas conversas. Esse é o quadro”, disse o governador.