Carlos Henrique assume comando da PF em Cruzeiro do Sul e promete intensificar combate ao crime organizado

A Polícia Federal anunciou uma nova fase de fortalecimento institucional na região do Juruá com a posse do delegado Carlos Henrique à frente da Delegacia de Cruzeiro do Sul. O evento aconteceu nesta quinta-feira, 16, na sede do SEST SENAT, e contou com a presença de autoridades municipais e estaduais, além de representantes das forças de segurança.

A cerimônia foi presidida pelo superintendente da PF no Acre, Carlos Sanches, que destacou a importância estratégica do Vale do Juruá para o trabalho da instituição. “É uma região de entroncamento, porta de entrada e saída de pessoas e mercadorias. Por isso, estamos investindo em estrutura, parcerias e no fortalecimento da segurança pública”, afirmou.

Entre os investimentos anunciados, está a construção da nova sede da Polícia Federal em Cruzeiro do Sul, prevista para ser entregue nos próximos meses. O espaço proporcionará melhores condições de trabalho aos servidores e um atendimento mais eficiente à população. Para 2026, a instituição também prevê a chegada de novas viaturas, armamentos e equipamentos modernos de investigação, ampliando a capacidade operacional na região.

Sanches ressaltou que a Delegacia de Cruzeiro do Sul possui uma característica especial: além de atender o Juruá, também cobre parte do sudoeste do Amazonas. Para reforçar as operações em áreas de difícil acesso, a PF agora conta com uma aeronave própria baseada em Cruzeiro do Sul.

O novo delegado, Carlos Henrique, afirmou que sua gestão será voltada ao combate ao tráfico de drogas, crimes ambientais e desvios de recursos públicos, além de fortalecer a atuação contra o crime organizado. “Nosso objetivo é manter a eficiência no enfrentamento às organizações criminosas e, ao mesmo tempo, humanizar a gestão, valorizando o policial como a base do trabalho. Um servidor motivado entrega melhores resultados à sociedade”, destacou.

Carlos Henrique enfatizou ainda os desafios geográficos e logísticos da região. “A floresta amazônica oferece refúgio a criminosos, mas estamos preparados. Contamos com equipes especializadas em patrulhamento fluvial e incursões na mata, o que tem nos permitido alcançar bons resultados”, afirmou, citando uma operação recente realizada nos rios da região.

O delegado também reforçou a importância da cooperação entre as forças de segurança, especialmente com a Polícia Militar e o Exército. “As operações integradas têm sido essenciais. Vamos manter e ampliar essa parceria, que tem garantido resultados expressivos no combate à criminalidade”, concluiu.