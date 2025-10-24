24/10/2025
Carlos Miguel encara sequência desafiadora e tenta se firmar no gol do Palmeiras

O goleiro do Palmeiras, Carlos Miguel, reforço mais caro da história alviverde, assumiu a titularidade em um momento de alta competitividade, jogos contra o Flamengo, pelo Brasileirão, e diante da LDU, na semifinal da Libertadores. No entanto, nas duas partidas, o goleiro sofreu três gols em cada um, mas também protagonizou defesas importantes que evitaram placares mais elásticos.

O desempenho reflete não apenas o momento de adaptação do novo titular, mas também a fase de instabilidade do sistema defensivo palmeirense.

Veja as fotos

Reprodução/ Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Carlos Miguel atuando pelo CorinthiansReprodução/ Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Reprodução/ Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Carlos Miguel atuando pelo CorinthiansReprodução/ Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Reprodução/Instagram/ @_carlosmiguel98
Carlos Miguel atuando pelo ForestReprodução/Instagram/ @_carlosmiguel98
Reprodução/Instagram/ @_carlosmiguel98
Carlos Miguel atuando pelo ForestReprodução/Instagram/ @_carlosmiguel98

Desde o Mundial de Clubes, o time de Abel Ferreira sofreu 26 gols em 24 jogos, uma média superior a um por jogo. No primeiro semestre, o número era bem mais baixo: 23 gols em 35 compromissos. A queda de rendimento defensivo tem sido um dos principais desafios do técnico português na temporada.

Carlos Miguel chega ao Palmeiras após se destacar no Corinthians. Entre 2022 e 2023, disputou 11 jogos e sofreu cinco gols como reserva de Cássio. No ano seguinte, ganhou sequência com António Oliveira e viveu bom momento antes de se transferir ao Nottingham Forest, da Inglaterra.

Com Weverton ainda em recuperação, Carlos Miguel deve seguir como titular nas próximas semanas. O Palmeiras volta a campo neste domingo (26/10), às 20h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão. Já a LDU terá a semana livre e concentra esforços na partida de volta da semifinal da Libertadores, em São Paulo.

