14/10/2025
Universo POP
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”
Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa
Influencer preso pela PF presenteou Neymar com colar de R$ 2 milhões
Apresentador da Band revela cirurgia cardíaca de 12 horas e recuperação após 3 AVCs
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta terça-feira

Cármen Lúcia corrige advogado em sessão e nega que TSE tenha cogitado voto impresso

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
carmen-lucia-corrige-advogado-em-sessao-e-nega-que-tse-tenha-cogitado-voto-impresso

A ministra Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pediu a palavra logo após a sustentação oral do advogado Melilo Diniz do Nascimento durante o julgamento do núcleo 4 da trama golpista para corrigir uma afirmação feita por ele. O defensor, que representa Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal e responsável por uma auditoria nas urnas eletrônicas a pedido do Partido Liberal (PL), afirmou que o TSE teria discutido a possibilidade de adotar o voto impresso, o que, segundo a magistrada, jamais ocorreu.

A ministra esclareceu que a Justiça Eleitoral nunca considerou a volta do voto impresso após a implantação das urnas eletrônicas, frisando que “é preciso não deixar nem subliminarmente compreensível” a ideia de que o tribunal tenha cogitado essa medida. Segundo ela, o Congresso Nacional chegou a aprovar propostas para restabelecer a impressão do voto, mas as iniciativas foram questionadas e derrubadas pelo Supremo Tribunal Federal, que as considerou inconstitucionais nas ações diretas 4543 e 5988.

Veja as fotos

Reprodução: YouTube/TV Justiça
Cármen Lúcia votou a favor da responsabilização das plataformasReprodução: YouTube/TV Justiça
Reprodução: Globo
Ministra Cármen Lúcia no “Fantástico”Reprodução: Globo
Reprodução: Internet
Supremo Tribunal FederalReprodução: Internet
Reprodução: Internet
Urnas EletrônicasReprodução: Internet
Reprodução: TV Justiça
Bolsonaro é interrogado no STFReprodução: TV Justiça

Leia Também

Cármen Lúcia destacou que o sistema eletrônico foi concebido justamente para garantir o sigilo e a segurança do voto, e que a impressão física contrariaria esse princípio. “O Supremo não disse ao TSE ‘deixe isso para lá’, porque o TSE em hora nenhuma chegou a este ponto. […] Desde o início, as urnas eletrônicas tiveram como principal intenção o sigilo do voto do eleitor”, afirmou.

Após a intervenção, o advogado reconheceu o equívoco e concordou com os esclarecimentos da ministra. O episódio ocorreu durante a sessão da Primeira Turma do STF, que julga 7 réus acusados de disseminar desinformação e ataques às instituições, no contexto da tentativa de golpe de Estado de 2022.

A denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) aponta que o grupo integrava o chamado “núcleo da desinformação”, responsável por espalhar notícias falsas sobre supostas fraudes nas urnas e difamar autoridades que se opuseram ao movimento golpista; entre elas o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército. Os réus respondem por organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e dano qualificado ao patrimônio da União.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost