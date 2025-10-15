15/10/2025
Universo POP
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”
Zé Felipe e Ana Castela exibem anéis “iguais” e fãs apontam possível pedido de namoro

Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”

Ator renovou cabelo, barba e corrigiu dente após temporada de “As Bruxas de Salém”; respostas irônicas a comentários dividiram seguidores

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Uma semana após encerrar a temporada carioca de “As Bruxas de Salém” — em que viveu o Reverendo Samuel Paris —, Carmo Dalla Vecchia apareceu nas redes com cabelo cortado, tingido e alisado, barba ajustada e procedimento odontológico para reparar um dente quebrado durante a intensidade das apresentações.

Reprodução/Instagram.

A mudança gerou boa repercussão entre fãs, mas também críticas. A um comentário que ironizava o antigo visual platinado — “não aguentou fingir que tinha personalidade por um ano” —, Carmo respondeu de forma direta:

“Nunca vamos corresponder às expectativas alheias. (…) O que é do outro é do outro. (…) Os cães ladram e a caravana passa.”

Outra seguidora escreveu “Finalmente acordou”, e o ator devolveu com ironia:

“Acordei de quê? Fica quieto e bota logo esse olho pra fora que é o melhor que tu faz.”

Segundo o artista, a decisão foi pessoal e também funcional: além de encerrar um ciclo, aproveitou para corrigir o dente danificado e “virar a página” após o papel no teatro.

Fontes: conteúdo enviado pelo usuário; publicações do ator no Instagram.
✍️ Redigido por ContilNet Notícias

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost