Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”

Uma semana após encerrar a temporada carioca de “As Bruxas de Salém” — em que viveu o Reverendo Samuel Paris —, Carmo Dalla Vecchia apareceu nas redes com cabelo cortado, tingido e alisado, barba ajustada e procedimento odontológico para reparar um dente quebrado durante a intensidade das apresentações.

A mudança gerou boa repercussão entre fãs, mas também críticas. A um comentário que ironizava o antigo visual platinado — “não aguentou fingir que tinha personalidade por um ano” —, Carmo respondeu de forma direta:

“Nunca vamos corresponder às expectativas alheias. (…) O que é do outro é do outro. (…) Os cães ladram e a caravana passa.”

Outra seguidora escreveu “Finalmente acordou”, e o ator devolveu com ironia:

“Acordei de quê? Fica quieto e bota logo esse olho pra fora que é o melhor que tu faz.”

Segundo o artista, a decisão foi pessoal e também funcional: além de encerrar um ciclo, aproveitou para corrigir o dente danificado e “virar a página” após o papel no teatro.

Fontes: conteúdo enviado pelo usuário; publicações do ator no Instagram.

✍️ Redigido por ContilNet Notícias