Carnaval 2026: Jurados de São Paulo terão apoio psicológico, anuncia presidente da Liga

O presidente da Liga das Escolas de Samba de São Paulo, Renato Remondini, o Tomate, revelou novidades sobre o Carnaval de 2026 durante entrevista ao podcast “Carnaval Sem Julgamento”, comandado por Paola Novaes e Bruno Chateaubriand, que irá ao ar nesta terça-feira (28/10). O também presidente da Dragões da Real contou que, no próximo ano, os jurados receberão acompanhamento psicológico durante o processo de preparação.

Segundo Renato, os jurados responsáveis por avaliar o desfile das escolas de samba de São Paulo passarão a contar com acompanhamento psicológico. O objetivo é observar como cada um age e reage sob pressão, garantindo mais equilíbrio e segurança nas avaliações. Serão seis jurados por quesito, quatro titulares e dois suplentes, todos avaliados durante o processo de preparação.

O presidente também comentou sobre possíveis mudanças estruturais que podem ocorrer nos próximos anos. Uma das propostas em análise é a alteração dos dias de apresentação do Grupo Especial, que poderá passar a desfilar no sábado e domingo, substituindo o formato atual de sexta e sábado. Além disso, Tomate revelou que o Grupo de Acesso 1 poderá ganhar uma nova nomenclatura, mais condizente com a grandiosidade e a importância das oito agremiações que o compõem.