Carol expulsa? Peoa dá selinho em Yoná durante briga em “A Fazenda” e público aponta assédio

Carol Lekker deu um selinho em Yoná Sousa durante uma briga, sem o consentimento da colega, e rapidamente internautas apontaram que a ação poderia configurar assédio, colocando a peoa em risco de expulsão de “A Fazenda 17”. O episódio ocorreu na madrugada deste sábado (11/10), quando a Miss Bumbum jogou água em Yoná e, em seguida, a beijou. Duda Wendling interveio imediatamente, afastando a influenciadora ao perceber que a situação havia ultrapassado os limites.

O público que acompanha o reality ficou revoltado com a cena. Nas redes sociais, parte dos internautas pediram a expulsão de Carol Lekker por assédio e chegaram a relembrar caso semelhante ocorrido na 11ª edição do programa, quando Phellipe Haagensen foi expulso por beijar Hariany à força durante a festa de Halloween. É possível que a Record se pronuncie sobre o caso em breve.

O que aconteceu?

Yoná havia sido barrada da festa de sexta-feira (10/10) por ter causado várias punições durante a semana de forma proposital. Ao perceber que estava sozinha na sede, a ex-“Ilhados com a Sogra” começou a esconder os edredons dos colegas e, em seguida, jogou água neles.

Não demorou muito e Fernando Sampaio flagrou a situação, dando início a uma série de confusões. Martina jogou água na colega e pisou em seu roupão, enquanto Kathy Maravilha discutiu com Yoná e jogou uma jarra com água na colega, intensificando ainda mais o clima de tensão dentro da casa.