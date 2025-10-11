11/10/2025
Universo POP
Carol expulsa? Peoa dá selinho em Yoná durante briga em “A Fazenda” e público aponta assédio

Escrito por Portal Leo Dias
carol-expulsa?-peoa-da-selinho-em-yona-durante-briga-em-“a-fazenda”-e-publico-aponta-assedio

Carol Lekker deu um selinho em Yoná Sousa durante uma briga, sem o consentimento da colega, e rapidamente internautas apontaram que a ação poderia configurar assédio, colocando a peoa em risco de expulsão de “A Fazenda 17”. O episódio ocorreu na madrugada deste sábado (11/10), quando a Miss Bumbum jogou água em Yoná e, em seguida, a beijou. Duda Wendling interveio imediatamente, afastando a influenciadora ao perceber que a situação havia ultrapassado os limites.

O público que acompanha o reality ficou revoltado com a cena. Nas redes sociais, parte dos internautas pediram a expulsão de Carol Lekker por assédio e chegaram a relembrar caso semelhante ocorrido na 11ª edição do programa, quando Phellipe Haagensen foi expulso por beijar Hariany à força durante a festa de Halloween. É possível que a Record se pronuncie sobre o caso em breve.

Veja as fotos

Reprodução: Record TV
Carol expulsa? Peoa dá selinho em Yoná durante briga em “A Fazenda” e público aponta assédioReprodução: Record TV
Reprodução: Record TV
Carol expulsa? Peoa dá selinho em Yoná durante briga em “A Fazenda” e público aponta assédioReprodução: Record TV
Reprodução/Record
Yoná Sousa é participante de “A Fazenda 17”Reprodução/Record
Reprodução/Record
Yoná Sousa é participante de “A Fazenda 17”Reprodução/Record

O que aconteceu?

Yoná havia sido barrada da festa de sexta-feira (10/10) por ter causado várias punições durante a semana de forma proposital. Ao perceber que estava sozinha na sede, a ex-“Ilhados com a Sogra” começou a esconder os edredons dos colegas e, em seguida, jogou água neles.

Não demorou muito e Fernando Sampaio flagrou a situação, dando início a uma série de confusões. Martina jogou água na colega e pisou em seu roupão, enquanto Kathy Maravilha discutiu com Yoná e jogou uma jarra com água na colega, intensificando ainda mais o clima de tensão dentro da casa.

logo-contil-1.png

