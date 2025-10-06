06/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
Carol Lakker roubou a cena no reality show “A Fazenda 17”, deste domingo (5/10). Durante a dinâmica “O Sino”, a ex-Miss Bumbum apareceu com o rosto pintado de palhaço para provocar Guilherme Boury. A atividade pedia que os peões apontassem quem não aguentaria a pressão e deveria deixar o programa.

Sem rodeios, Guilherme indicou Carol, o que aumentou ainda mais o clima de rivalidade. Mesmo após o ator tentar se desculpar, ela recusou qualquer aproximação.

Veja as fotos

Reprodução: Record
Carol Lakker rebate Guilherme Boury: “Você acha que eu sou palhaça?”Reprodução: Record
Reprodução: Instagram
Carol LekkerReprodução: Instagram
Carol Lekker (Foto: Reprodução/Instagram)
Carol Lekker (Foto: Reprodução/Instagram)
Carol Lekker (Foto: Reprodução/Instagram)
Carol Lekker (Foto: Reprodução/Instagram)

“Desculpa, mãe… meu sobrinho teve que ouvir uma coisa dessas desse ser. Ele é um mimado, um moleque, um filhinho de papai que, com certeza, nunca passou fome, nunca precisou catar o resto do que eu comi. Esse ‘disquerido’ teve a audácia de me chamar de prostituta sem nem me conhecer. Eu nunca encontrei esse homem na vida, não sei de onde tirou essa ousadia. Me sinto profundamente ofendida, como mulher e como ser humano. Você acha que eu sou palhaça, Gui?”, disparou.

“Perdão lá fora, vai lá para fora que eu te perdoo. Bate esse sino, vai embora e a gente libera o perdão”, respondeu à influenciadora, arrancando reações dos colegas. Carol explicou que a pintura no rosto representava como se sentia dentro do confinamento. “Vim pintada de palhaça porque é como eu me sinto”, afirmou.

O desentendimento entre os dois já vinha de antes. Na madrugada anterior, Guilherme usou um termo pejorativo para se referir à peoa, o que provocou uma discussão intensa e troca de ofensas. Desde então, o clima entre eles é de total tensão dentro do reality.

