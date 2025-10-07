carol-lekker-cospe-no-rosto-de-rayane-figliuzzi-durante-briga-em-“a-fazenda-17”

É fogo no feno! A terça-feira (7/10) começou pegando fogo em “A Fazenda 17”! Carol Lekker e Rayane Figliuzzi protagonizaram uma das maiores confusões da temporada. Tudo começou com uma troca de farpas na horta, mas o clima azedou de vez quando Rayane questionou se Carol seria capaz de partir para a agressão física e a peoa respondeu com uma cusparada.

Durante a confusão, as duas se exaltaram, bateram no peito e gritaram: “Eu faço com o maior prazer. Eu faço meu amor, eu vim pra isso. Você não aguenta”, a namorada de Belo disparou. “Então faz”, a ex-miss bumbum respondeu. Na sequência, Rayane continuou questionando: “É, vai me agredir? Vai me agredir?”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Carol Lekker cospe no rosto de Rayane Figliuzzi Foto/Record Carol Lekker cospe no rosto de Rayane Figliuzzi Foto/Record Carol Lekker / Reprodução: Record Carol Lekker (Foto: Reprodução/Instagram) Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, é musa da Vila Isabel Foto/Instagram/@rayfigliuzzi Rayane Figliuzzi assina com a Record e estará em “A Fazenda 17” Reprodução: Record Voltar

Próximo

A tensão foi tanta que o barraco saiu do controle e terminou com Carol cuspindo no rosto de Rayane, que continuou provocando: “Esse é o tipo de pessoa que temos na Fazenda. Cospe! Cospe na minha cara, sua baixa! Seu lixo de ser humano, cospe, bafuda!”. Lekker voltou e rebateu: “Lixo é você, criminosa!”.

O momento, claro, gerou revolta entre os peões e dividiu opiniões nas redes sociais. Vale lembrar que Carol e Rayane já haviam trocado farpas anteriormente. As duas chegaram até a fazer as pazes após uma confusão generalizada envolvendo Guilherme Boury, dando a entender que a rivalidade tinha ficado no passado. Agora, porém, parece que tudo voltou ao ponto de partida.

Ao que tudo indica, cuspir não configura uma violação direta das regras de “A Fazenda”. Apesar de ser visto como um ato extremo, o gesto não resulta em expulsão e, ao longo das edições, acabou até virando uma marca registrada do reality.