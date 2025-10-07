07/10/2025
Universo POP
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes

Carol Lekker cospe no rosto de Rayane Figliuzzi durante briga em “A Fazenda 17”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
carol-lekker-cospe-no-rosto-de-rayane-figliuzzi-durante-briga-em-“a-fazenda-17”

É fogo no feno! A terça-feira (7/10) começou pegando fogo em “A Fazenda 17”! Carol Lekker e Rayane Figliuzzi protagonizaram uma das maiores confusões da temporada. Tudo começou com uma troca de farpas na horta, mas o clima azedou de vez quando Rayane questionou se Carol seria capaz de partir para a agressão física e a peoa respondeu com uma cusparada.

Durante a confusão, as duas se exaltaram, bateram no peito e gritaram: “Eu faço com o maior prazer. Eu faço meu amor, eu vim pra isso. Você não aguenta”, a namorada de Belo disparou. “Então faz”, a ex-miss bumbum respondeu. Na sequência, Rayane continuou questionando: “É, vai me agredir? Vai me agredir?”.

Veja as fotos

Foto/Record
Carol Lekker cospe no rosto de Rayane FigliuzziFoto/Record
Foto/Record
Carol Lekker cospe no rosto de Rayane FigliuzziFoto/Record
Carol Lekker / Reprodução: Record
Carol Lekker / Reprodução: Record
Carol Lekker (Foto: Reprodução/Instagram)
Carol Lekker (Foto: Reprodução/Instagram)
Foto/Instagram/@rayfigliuzzi
Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, é musa da Vila IsabelFoto/Instagram/@rayfigliuzzi
Reprodução: Record
Rayane Figliuzzi assina com a Record e estará em “A Fazenda 17”Reprodução: Record

Leia Também

A tensão foi tanta que o barraco saiu do controle e terminou com Carol cuspindo no rosto de Rayane, que continuou provocando: “Esse é o tipo de pessoa que temos na Fazenda. Cospe! Cospe na minha cara, sua baixa! Seu lixo de ser humano, cospe, bafuda!”. Lekker voltou e rebateu: “Lixo é você, criminosa!”.

O momento, claro, gerou revolta entre os peões e dividiu opiniões nas redes sociais. Vale lembrar que Carol e Rayane já haviam trocado farpas anteriormente. As duas chegaram até a fazer as pazes após uma confusão generalizada envolvendo Guilherme Boury, dando a entender que a rivalidade tinha ficado no passado. Agora, porém, parece que tudo voltou ao ponto de partida.

Ao que tudo indica, cuspir não configura uma violação direta das regras de “A Fazenda”. Apesar de ser visto como um ato extremo, o gesto não resulta em expulsão e, ao longo das edições, acabou até virando uma marca registrada do reality.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost