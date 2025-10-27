27/10/2025
Universo POP
Rosalía lança primeiro single de novo disco; conheça “Berghain”
Daniel Alves reaparece em culto evangélico e afirma ter feito “pacto com Deus” após deixar a prisão
ContilNet abre canal e comunidade no WhatsApp; participe e receba notícias em tempo real
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri

Carol Lekker é acusada de ameaçar enteado e pais da criança rompem o silêncio

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
carol-lekker-e-acusada-de-ameacar-enteado-e-pais-da-crianca-rompem-o-silencio

As polêmicas envolvendo Carol Lekker ultrapassaram o confinamento de “A Fazenda 17” e chegaram à vida real. Ganhou repercussão a fala da peoa dentro do reality, na qual ela afirma que faz ameaças ao enteado, dizendo que vai cortar a parte íntima da criança com uma tesoura, entre outras declarações. Diante do escândalo, Maik Rikse, namorado e pai do menino, se pronunciou nesta segunda-feira (27/10). Sabrine, mãe do pequeno, que não é brasileira, também se manifestou nas redes.

Sabrine disse que estava tentando contato com a polícia do Brasil e confirmou que vai denunciar Carol. “Alguém pode, por favor, me colocar em contato com a polícia no Brasil? Por favor, me avisem! Eu também tenho fotos dos hematomas nos braços do meu filho”, pediu.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram
Carol Lekker é acusada de ameaças contra enteado; pais da criança se pronunciamReprodução: Instagram
Reprodução: Instagram
Carol Lekker é acusada de ameaças contra enteado; pais da criança se pronunciamReprodução: Instagram
Reprodução: Record TV
Carol Lekker é acusada de ameaças contra enteado; pais da criança se pronunciamReprodução: Record TV
Reprodução: Record TV
Carol Lekker é acusada de ameaças contra enteado; pais da criança se pronunciamReprodução: Record TV
Reprodução: Record TV
Carol Lekker é acusada de ameaças contra enteado; pais da criança se pronunciamReprodução: Record TV

Leia Também

Segundo ela, o pai do menino não tinha conhecimento do ocorrido e não deve ser responsabilizado: “Peço gentilmente que ele não seja tratado como um mau pai ou como um suspeito. Quero deixar muito claro que eu não tinha absolutamente nenhum conhecimento deste incidente. Eu nunca aceitaria ou toleraria algo assim. Meus filhos são tudo para mim”.

A mãe declarou ainda que pretende denunciar o caso à Justiça: “Não posso compartilhar muitos detalhes, pois apresentarei uma queixa oficial contra ela e não quero interferir na investigação em andamento”. Sobre as supostas ameaças, a mulher contou que conversou com o filho: “Tive uma boa conversa com meu filho e posso confirmar que ela realmente o assustou com a tesoura, exatamente como mencionou na televisão, enquanto ninguém mais estava presente”.

“Meu filho tem medo de falar sobre os detalhes, então ele receberá ajuda profissional o mais rápido possível. Todos agora viram a verdadeira natureza dela, e agradeço a Deus por estar ciente disso, para poder proteger ainda melhor meus filhos de pessoas prejudiciais. Meus filhos vivem completamente comigo, então, felizmente, não há mais risco de perigo”, finalizou.

Pai do menino se pronuncia:

Por outro lado, Maik Rikse, pai do menino, negou que Carol tenha agredido o filho e afirmou que ele nunca esteve em situação de risco: “Em relação às informações recentemente divulgadas, esclarecemos que a criança está bem e nunca esteve em situação de risco. Em nenhum momento houve qualquer ato que colocasse sua integridade física em perigo”, justificou.

Por fim, ele classificou a fala de Carol como uma brincadeira: “O episódio ocorreu em um contexto de brincadeira. A criança, que tem quatro anos, encontrava-se em uma fase natural de curiosidade, na qual achava engraçado mostrar suas partes íntimas de forma inocente para pessoas próximas, incluindo a babá e os familiares. Em tom leve e descontraído, foi feito um comentário, sem qualquer ameaça ou ação concreta. Reforçamos nosso compromisso com o bem-estar da criança e agradecemos a preocupação manifestada por todos. Pedimos que informações imprecisas não sejam divulgadas, a fim de preservar a privacidade e a tranquilidade da família”, completou o empresário.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost