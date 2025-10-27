Carol Lekker é acusada de ameaçar enteado e pais da criança rompem o silêncio

As polêmicas envolvendo Carol Lekker ultrapassaram o confinamento de “A Fazenda 17” e chegaram à vida real. Ganhou repercussão a fala da peoa dentro do reality, na qual ela afirma que faz ameaças ao enteado, dizendo que vai cortar a parte íntima da criança com uma tesoura, entre outras declarações. Diante do escândalo, Maik Rikse, namorado e pai do menino, se pronunciou nesta segunda-feira (27/10). Sabrine, mãe do pequeno, que não é brasileira, também se manifestou nas redes.

Sabrine disse que estava tentando contato com a polícia do Brasil e confirmou que vai denunciar Carol. “Alguém pode, por favor, me colocar em contato com a polícia no Brasil? Por favor, me avisem! Eu também tenho fotos dos hematomas nos braços do meu filho”, pediu.

Segundo ela, o pai do menino não tinha conhecimento do ocorrido e não deve ser responsabilizado: “Peço gentilmente que ele não seja tratado como um mau pai ou como um suspeito. Quero deixar muito claro que eu não tinha absolutamente nenhum conhecimento deste incidente. Eu nunca aceitaria ou toleraria algo assim. Meus filhos são tudo para mim”.

A mãe declarou ainda que pretende denunciar o caso à Justiça: “Não posso compartilhar muitos detalhes, pois apresentarei uma queixa oficial contra ela e não quero interferir na investigação em andamento”. Sobre as supostas ameaças, a mulher contou que conversou com o filho: “Tive uma boa conversa com meu filho e posso confirmar que ela realmente o assustou com a tesoura, exatamente como mencionou na televisão, enquanto ninguém mais estava presente”.

“Meu filho tem medo de falar sobre os detalhes, então ele receberá ajuda profissional o mais rápido possível. Todos agora viram a verdadeira natureza dela, e agradeço a Deus por estar ciente disso, para poder proteger ainda melhor meus filhos de pessoas prejudiciais. Meus filhos vivem completamente comigo, então, felizmente, não há mais risco de perigo”, finalizou.

Pai do menino se pronuncia:

Por outro lado, Maik Rikse, pai do menino, negou que Carol tenha agredido o filho e afirmou que ele nunca esteve em situação de risco: “Em relação às informações recentemente divulgadas, esclarecemos que a criança está bem e nunca esteve em situação de risco. Em nenhum momento houve qualquer ato que colocasse sua integridade física em perigo”, justificou.

Por fim, ele classificou a fala de Carol como uma brincadeira: “O episódio ocorreu em um contexto de brincadeira. A criança, que tem quatro anos, encontrava-se em uma fase natural de curiosidade, na qual achava engraçado mostrar suas partes íntimas de forma inocente para pessoas próximas, incluindo a babá e os familiares. Em tom leve e descontraído, foi feito um comentário, sem qualquer ameaça ou ação concreta. Reforçamos nosso compromisso com o bem-estar da criança e agradecemos a preocupação manifestada por todos. Pedimos que informações imprecisas não sejam divulgadas, a fim de preservar a privacidade e a tranquilidade da família”, completou o empresário.