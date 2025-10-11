Carol Lekker se envolve em confusão e pode ser expulsa de A Fazenda 17

Carol Lekker pode ser expulsa de A Fazenda 17 após uma atitude polêmica com Yoná. A peoa teria se exaltado com a colega de reality durante uma confusão na madrugada deste sábado (11/10).

Após a quarta festa da edição, os peões se envolveram em um novo bate-boca. O clima esquentou depois de uma série de provocações envolvendo Yoná, que ficou proibida de participar da festa. Ela foi vetada por conta de uma punição após retirar o microfone propositalmente.

Confinada na sede, a advogada decidiu protestar e acabou escondendo edredons e lençóis dos participantes. Depois, Yoná jogou água nos itens.

Diante da situação, Fernando Sampaio disparou: “Você é uma otária! Ela quer que a gente vá pra cima dela!”. Na sequência, o peão acusou Yoná de se vitimizar. “O que você quer é que todo mundo vá pra cima de você para se fazer de coitadinha. Esse jogo você não vai ganhar!”.

Outros peões se envolveram na briga e disseram que a advogada não teria paz durante a noite. Ela então deitou para dormir: foi quando Martina e Fernando jogaram água nela.

Carol Lekker surgiu em seguida e jogou uma garrafa de água em Yoná. A miss-bumbum chegou a ser alertada por Duda que a atitude poderia ser considerado assédio.

Ela se defendeu dizendo que outras brigas ocorridas em A Fazenda que quase resultaram em agressões não causaram expulsão. Apesar disso, a atitude não foi bem recebida pelo público.

Os internautas começaram uma onda de protestos pedindo pela expulsão da participante. Até o momento, o reality não se pronunciou.