Carol Peixinho compartilha momento de amamentação com o filho Bento nos braços

Carol Peixinho usou as redes sociais neste sábado (4/10) para dividir com fãs e seguidores mais um momento especial desde a chegada do primeiro filho, Bento, fruto de seu relacionamento com o cantor Thiaguinho. A ex-BBB e influenciadora publicou uma foto em que aparece amamentando o bebê no colo.

“De manhã à madrugada, tudo gira em torno desse amor”, escreveu Carol, mostrando que está curtindo intensamente a maternidade. O registro foi feito no quarto do pequeno, decorado com o tema fundo do mar musical em tons claros de azul.

Thiaguinho e Carol Peixinho anunciam o nascimento do primeiro filho, Bento

Na sexta-feira (3/10), a influenciadora já havia compartilhado imagens para celebrar os 14 dias de vida de Bento. Mais discreta, ela evita mostrar com frequência o rostinho do menino, mas não esconde a felicidade da nova fase.

Bento nasceu na madrugada do dia 19 de setembro. Na ocasião, Thiaguinho e Carol divulgaram um texto em nome do bebê, agradecendo o carinho recebido: “Mamãe e eu estamos bem, e Papai está radiante de felicidade! Fui muito esperado e já recebi tanto carinho (…). Estou começando minha vida cercado de amor, bênçãos e sorrisos, e mal posso esperar para conhecer cada um que torceu por mim!”.

O casal anunciou a gravidez em março deste ano. Juntos desde 2022, quando assumiram publicamente o namoro, Thiaguinho e Carol costumam ser vistos em eventos, entre São Paulo, Salvador — cidade natal dela — e em diversos shows do cantor, que a influenciadora acompanha com frequência.