Carol Peixinho usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores a transformação do corpo 20 dias após o nascimento de seu primeiro filho, Bento, fruto do relacionamento com o cantor Thiaguinho. O casal, que está vivendo a alegria da primeira maternidade e paternidade, tem dividido momentos especiais dessa nova fase. Nesta quinta-feira (9/10), a influenciadora contou que já eliminou 13 quilos desde o parto e destacou que o processo tem sido natural.

“20 dias de parida e o corpo já se transformou… foram 13 kg a menos! E o mais curioso: nada de restrição de comida de verdade! Pelo contrário — tenho comido ainda mais por conta da amamentação em livre demanda”, contou.

Carol Peixinho revela perda de 13 kg em 20 dias após o parto de Bento Reprodução: Instagram @carolpeixinho Carol Peixinho revela perda de 13 kg em 20 dias após o parto de Bento Reprodução: Instagram @carolpeixinho Carol Peixinho mostra um pouco de sua rotina com Bento Reprodução/Instagram/@carolpeixinho Thiaguinho e Carol Peixinho anunciam o nascimento do primeiro filho, Bento Reprodução/Instagram/@carolpeixinho Thiaguinho e Carol Peixinho anunciam o nascimento do primeiro filho, Bento Reprodução/Instagram/@carolpeixinho

Apesar da perda de peso significativa, Carol fez questão de ressaltar que não está seguindo nenhuma dieta restritiva. “A única restrição mesmo é dos alimentos que podem causar gases no bebê. O corpo realmente é sábio e se ajusta nesse processo!”, explicou.

Com gratidão, ela também refletiu sobre o tempo e o ritmo de cada mulher após o parto: “Cada corpo tem seu tempo, sua resposta, seu caminho. Esse é o meu, com gratidão e respeito ao meu corpo.”

Carol Peixinho fala sobre amamentação

Carol ainda compartilhou parte da sua rotina de amamentação e como tem feito para armazenar o leite materno. “Todo dia, enquanto Bento mama de um lado, eu tiro do outro — seja de manhã, à tarde, à noite ou de madrugada. Tô fazendo nosso estoque com muito amor. Sempre anoto no saquinho do freezer a data, o turno e o horário da retirada.”

Por enquanto, o pequeno Bento está sendo alimentado exclusivamente no peito. “Nada de mamadeira, colher dosadora ou copinho… Mas, quando for preciso, vou optar pelo copinho”, revelou.

A influenciadora finalizou dizendo que pretende manter o aleitamento materno o máximo possível. “Pretendo seguir com o leite materno até meu leite permitir.”