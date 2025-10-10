10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas

Carol Peixinho revela perda de 13 kg em 20 dias após o parto de Bento

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
carol-peixinho-revela-perda-de-13-kg-em-20-dias-apos-o-parto-de-bento

Carol Peixinho usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores a transformação do corpo 20 dias após o nascimento de seu primeiro filho, Bento, fruto do relacionamento com o cantor Thiaguinho. O casal, que está vivendo a alegria da primeira maternidade e paternidade, tem dividido momentos especiais dessa nova fase. Nesta quinta-feira (9/10), a influenciadora contou que já eliminou 13 quilos desde o parto e destacou que o processo tem sido natural.

“20 dias de parida e o corpo já se transformou… foram 13 kg a menos! E o mais curioso: nada de restrição de comida de verdade! Pelo contrário — tenho comido ainda mais por conta da amamentação em livre demanda”, contou.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram @carolpeixinho
Carol Peixinho revela perda de 13 kg em 20 dias após o parto de BentoReprodução: Instagram @carolpeixinho
Reprodução: Instagram @carolpeixinho
Carol Peixinho revela perda de 13 kg em 20 dias após o parto de BentoReprodução: Instagram @carolpeixinho
Reprodução/Instagram/@carolpeixinho
Carol Peixinho mostra um pouco de sua rotina com BentoReprodução/Instagram/@carolpeixinho
Reprodução/Instagram/@carolpeixinho
Thiaguinho e Carol Peixinho anunciam o nascimento do primeiro filho, BentoReprodução/Instagram/@carolpeixinho
Reprodução/Instagram/@carolpeixinho
Thiaguinho e Carol Peixinho anunciam o nascimento do primeiro filho, BentoReprodução/Instagram/@carolpeixinho

Leia Também

Apesar da perda de peso significativa, Carol fez questão de ressaltar que não está seguindo nenhuma dieta restritiva. “A única restrição mesmo é dos alimentos que podem causar gases no bebê. O corpo realmente é sábio e se ajusta nesse processo!”, explicou.

Com gratidão, ela também refletiu sobre o tempo e o ritmo de cada mulher após o parto: “Cada corpo tem seu tempo, sua resposta, seu caminho. Esse é o meu, com gratidão e respeito ao meu corpo.”

Carol Peixinho fala sobre amamentação

Carol ainda compartilhou parte da sua rotina de amamentação e como tem feito para armazenar o leite materno. “Todo dia, enquanto Bento mama de um lado, eu tiro do outro — seja de manhã, à tarde, à noite ou de madrugada. Tô fazendo nosso estoque com muito amor. Sempre anoto no saquinho do freezer a data, o turno e o horário da retirada.”

Por enquanto, o pequeno Bento está sendo alimentado exclusivamente no peito. “Nada de mamadeira, colher dosadora ou copinho… Mas, quando for preciso, vou optar pelo copinho”, revelou.

A influenciadora finalizou dizendo que pretende manter o aleitamento materno o máximo possível. “Pretendo seguir com o leite materno até meu leite permitir.”

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost