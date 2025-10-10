Carol Peixinho revela perda de 13 kg em 20 dias após o parto de Bento

Carol Peixinho usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores a transformação do corpo 20 dias após o nascimento de seu primeiro filho, Bento, fruto do relacionamento com o cantor Thiaguinho. O casal, que está vivendo a alegria da primeira maternidade e paternidade, tem dividido momentos especiais dessa nova fase. Nesta quinta-feira (9/10), a influenciadora contou que já eliminou 13 quilos desde o parto e destacou que o processo tem sido natural.
“20 dias de parida e o corpo já se transformou… foram 13 kg a menos! E o mais curioso: nada de restrição de comida de verdade! Pelo contrário — tenho comido ainda mais por conta da amamentação em livre demanda”, contou.
Apesar da perda de peso significativa, Carol fez questão de ressaltar que não está seguindo nenhuma dieta restritiva. “A única restrição mesmo é dos alimentos que podem causar gases no bebê. O corpo realmente é sábio e se ajusta nesse processo!”, explicou.
Com gratidão, ela também refletiu sobre o tempo e o ritmo de cada mulher após o parto: “Cada corpo tem seu tempo, sua resposta, seu caminho. Esse é o meu, com gratidão e respeito ao meu corpo.”
Carol Peixinho fala sobre amamentação
Carol ainda compartilhou parte da sua rotina de amamentação e como tem feito para armazenar o leite materno. “Todo dia, enquanto Bento mama de um lado, eu tiro do outro — seja de manhã, à tarde, à noite ou de madrugada. Tô fazendo nosso estoque com muito amor. Sempre anoto no saquinho do freezer a data, o turno e o horário da retirada.”
Por enquanto, o pequeno Bento está sendo alimentado exclusivamente no peito. “Nada de mamadeira, colher dosadora ou copinho… Mas, quando for preciso, vou optar pelo copinho”, revelou.
A influenciadora finalizou dizendo que pretende manter o aleitamento materno o máximo possível. “Pretendo seguir com o leite materno até meu leite permitir.”