12/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Carol provoca Rayane e cita ex-parceiras de Belo: “Nunca será Gracyanne nem Viviane”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
carol-provoca-rayane-e-cita-ex-parceiras-de-belo:-“nunca-sera-gracyanne-nem-viviane”

Rivalidade! Durante uma conversa com Dudu Camargo, Yoná Sousa e Saory Cardoso neste sábado (11/10), Carol Lekker relembrou suas desavenças com Rayane Figliuzzi. A Miss Bumbum mencionou as ex-companheiras de Belo, atual namorado de Ray, e contou que usou o tema para provocá-la: “Ela é conhecida pelos escândalos. Eu falei: ‘Você nunca será Gracyanne nem Viviane. Desça daí!’. Ela fica louca!”, disparou a ex-A Grande Conquista, sem papas na língua.

Logo em seguida, Saory lembrou que há comentários sobre Rayane e Will Guimarães, insinuando que a influenciadora teria flertado com o modelo algumas vezes dentro da casa. “Agora, que ela fica muito coladinha com o Will…”, comentou Carol, e os demais concordaram. “Se fosse só ela, estava bom”, acrescentou Yoná, citando que há mais uma pessoa próxima do ex-Rancho do Maia.

Veja as fotos

Reprodução: Record TV
Carol Lekker provoca Rayane Figliuzzi “Nunca será Gracyanne nem Viviane”Reprodução: Record TV
Foto/Record
Carol Lekker cospe no rosto de Rayane FigliuzziFoto/Record
Foto: Reprodução/Instagram @belo e @rayfigliuzzi
Belo e Rayane FigliuzziFoto: Reprodução/Instagram @belo e @rayfigliuzzi
Reprodução/Record e Redes Sociais
A influenciadora está confinada em “A Fazenda 17”.Reprodução/Record e Redes Sociais
Foto/Record
Rayane Figliuzzi cai no choro com música de BeloFoto/Record

Leia Também

Lekker ainda resgatou os relacionamentos passados de Belo em algumas brigas, tentando desestabilizar Rayane. O cantor viveu um relacionamento de 16 anos com Gracyanne, do qual se separou em abril de 2024. Já com Viviane, ficou até 2007, e o namoro durou quase uma década.

Baixaria

A última grande confusão entre Carol Lekker e Rayane Figliuzzi deu o que falar. A discussão acalorada tomou conta de “A Fazenda 17” no início da semana, quando Carol cuspiu em Rayane durante um desentendimento na área da plantação. Fazendeira da semana, a namorada de Belo acompanhava as tarefas da rival, mas o clima entre as duas rapidamente saiu do controle, resultando em uma intensa troca de provocações e insultos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost