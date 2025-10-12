Carol provoca Rayane e cita ex-parceiras de Belo: “Nunca será Gracyanne nem Viviane”

Rivalidade! Durante uma conversa com Dudu Camargo, Yoná Sousa e Saory Cardoso neste sábado (11/10), Carol Lekker relembrou suas desavenças com Rayane Figliuzzi. A Miss Bumbum mencionou as ex-companheiras de Belo, atual namorado de Ray, e contou que usou o tema para provocá-la: “Ela é conhecida pelos escândalos. Eu falei: ‘Você nunca será Gracyanne nem Viviane. Desça daí!’. Ela fica louca!”, disparou a ex-A Grande Conquista, sem papas na língua.
Logo em seguida, Saory lembrou que há comentários sobre Rayane e Will Guimarães, insinuando que a influenciadora teria flertado com o modelo algumas vezes dentro da casa. “Agora, que ela fica muito coladinha com o Will…”, comentou Carol, e os demais concordaram. “Se fosse só ela, estava bom”, acrescentou Yoná, citando que há mais uma pessoa próxima do ex-Rancho do Maia.
Lekker ainda resgatou os relacionamentos passados de Belo em algumas brigas, tentando desestabilizar Rayane. O cantor viveu um relacionamento de 16 anos com Gracyanne, do qual se separou em abril de 2024. Já com Viviane, ficou até 2007, e o namoro durou quase uma década.
Baixaria
A última grande confusão entre Carol Lekker e Rayane Figliuzzi deu o que falar. A discussão acalorada tomou conta de “A Fazenda 17” no início da semana, quando Carol cuspiu em Rayane durante um desentendimento na área da plantação. Fazendeira da semana, a namorada de Belo acompanhava as tarefas da rival, mas o clima entre as duas rapidamente saiu do controle, resultando em uma intensa troca de provocações e insultos.